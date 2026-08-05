馬甸尼哭別巴里斯 球迷以You'll Never Walk Alone送別AC米蘭傳奇

8月4日，對整個米蘭市而言都是傷感的一天。AC米蘭一代傳奇巴里斯（Franco Baresi）舉殯，昔日一眾隊友、對手雲集米蘭市中心的Sant'Ambrogio教堂，大量球迷穿上紅黑戰衣和高舉代表他的6號橫額聚集教堂外，一起送別這位深受愛戴的英雄。

喪禮舉行期間，場上鐵漢馬甸尼（Paolo Maldini）傷感落淚，當儀式完結，靈柩被抬出教堂一刻，球迷高唱一曲You'll Never Walk Alone，願逝去的偶像不會孤身上路。



大量球迷穿上紅黑戰衣和高舉代表巴里斯的6號橫額和球衣聚集教堂外，一起送別這位深受愛戴的英雄。（路透社）

隊友球迷送別AC米蘭一代隊長 5呎9吋的史上最佳中堅巴里斯

巴里斯球員年代曾身兼意大利國家隊和AC米蘭隊長，球員生涯只為紅黑兵團效力，對球會忠心不貳，由17歲為球會初次上陣，到37歲退役，從1977年效力至1997年，絕對是米蘭王朝的重要基石。身高只得5呎9吋，卻獲球壇公認為史上最佳中堅，巴里斯的強大遠不止登峰造極的防守技藝，而是結合決心、鬥志、勇敢、智慧和態度。

他在7月31日離世，終年66歲。Sant'Ambrogio教堂外掛上一幅「Ciao capitano」（再見隊長）的大型橫額。昔日在米蘭更衣室，巴里斯對陣中年輕隊友來說猶如一個「大哥哥」，後防拍檔馬甸尼更視他為導師，悼念對方時稱很多謝對方昔日的保護和照料，喪禮舉行期間，馬甸尼被拍下傷心得淚流滿面一幕。

馬甸尼與太太送別亦師亦友的巴里斯。（路透社）

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馬甸尼、雲巴士頓、巴治奧傳奇雲集送別巴里斯

馬甸尼外，巴里斯昔日在AC米蘭的隊友雲巴士頓、巴治奧、鄧納東尼（Roberto Donadoni）、泰索迪（Mauro Tassotti）、阿柏天尼（Demetrio Albertini）、哥斯達古達（Alessandro Costacurta）、岩布仙尼（Massimo Ambrosini）、華迪斯（Pietro Paolo Virdis）、馬沙路（Daniele Massaro）、沙維斯域（Dejan Savićević）、馬高施蒙尼（Marco Simone），後輩施多夫、迪達，現役成員基斯甸普列錫等悉數在場。而由隊友到後來成為巴里斯的教練、已屆80高齡的卡比路，同有出席。

AC米蘭現時的班主、美國投資公司RedBird Capital Partners創辦人Gerry Cardinale亦有到場，卻遭到不滿他營運球會方針的球迷喝倒采。意大利體育部長Andrea Abodi、米蘭市長Giuseppe Sala、剛接任為意大利國家隊技術總監的雲尼亞里亦出席喪禮。

教堂內巴里斯的靈柩前方樓梯兩邊，分別放有印上巴里斯名字和號碼的意大利和AC米蘭球衣。（路透社）

AC米蘭光輝歲月基石 意大利國家隊生涯留憾

巴里斯效力AC米蘭20年，當中長達15年出任隊長，直到1997年退役。期間6奪意甲、3捧歐聯。球會生涯光輝耀眼，意大利國家隊卻有遺憾。

他81次代表意大利國家隊，為1982年的冠軍隊成員惟並未上陣，1986那屆未有入選，1990再次入選打足每一場，並寫下由分組賽到8強連續5仗不失球、518分鐘保持不敗的紀錄，惜4強互射十二碼負最後封王的阿根廷，終獲季軍。

1994年他以隊長身份領軍，第2場分組賽膝部重創，半月板撕裂要做手術。巴里斯竟能在25日後在決賽復出，而且正選上陣領軍面對狀態大勇的羅馬里奧和白必圖，以神勇表現戰至加時120分鐘守和0：0。殘酷的互射十二碼，巴里斯身先士卒卻首輪射失，加上馬沙路及巴治奧亦宴客，以2：3敗陣。

獲AC米蘭高掛球衣第一人 哥哥侄女效力宿敵國際米蘭

失意94世界盃，無損巴里斯的傳奇地位。他一直是AC米蘭的標記，退役時球會把他的6號球衣高掛，是米蘭首個獲得這個榮譽的球員。

有趣的是，大他兩年的兄長基士比巴里斯（Giuseppe Baresi）卻是同市宿敵國際米蘭的隊長，18次為意大利上陣。即使效力敵對球會，兩兄弟一直敬愛對方，喪禮上送別弟弟時亦非常傷心。基士比的女兒、巴里斯的侄女Regina球員年代亦是國米女足的隊長。

雲巴士頓、鄧納東尼、岩布仙尼等隊友為巴里斯扶靈，當他的靈柩離開教堂一刻，在教堂外等候的球迷為他高唱一曲You'll Never Walk Alone，用歌聲陪伴偶像上路，並以歡呼和掌聲來紀念一代傳奇，為這個傷感時刻稍感悲情。