WTT橫濱冠軍賽｜王藝迪逆轉勝伊藤美誠　攜手蒯曼陳熠晉級16強

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽周三（5日）繼續進行首輪爭奪，三名出戰女單比賽的國乒選手蒯曼、陳熠、王藝迪全部晉級女單16強。



當日比賽，蒯曼開場迅速進入狀態，以11：1、11：7、11：7直落三局，擊敗印度名將巴查（Manika Batra）。

中國選手蒯曼。（資料圖/新華社）

陳熠則上演大逆轉。她以兩個10：12連丟兩局後，第三局以11：3扳回一城；第四局戰至10平後連得兩分，決勝局再以11：3勝出，總比分3：2淘汰韓國選手李恩惠。

王藝迪首局8：11不敵日本選手伊藤美誠，隨後以11：1、11：9、11：3連扳三局，總比分3：1過關。

中國選手王藝迪總比分3：1擊敗日本選手伊藤美誠。（IG@wtt影片截圖）

女單其他比賽中，張本美和以3：2戰勝橋本帆乃香，早田希娜以3：1擊敗香港球手杜凱琹，羅馬尼亞選手施素絲（Bernadette Szocs）以3：2逆轉埃及小將漢娜哥達（Hana Goda）。

男單賽場，衛冕冠軍張本智和以3：0輕取澳洲選手林文政，法國名將阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）同樣以3：0戰勝印度選手Manush Shah。中國台北選手林昀儒以2：3不敵韓國選手林鐘勳，德國選手邱黨以3：1戰勝韓國選手安宰賢。

向鵬、陳垣宇周四（6日）將分別迎戰俄羅斯選手薛度蘭高（Vladimir Sidorenko）和法國選手哥斯（Simon Gauzy）；女單16強賽中，陳幸同將對陣法國選手帕瓦德，陳熠將迎戰張本美和。