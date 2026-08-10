NBA名人堂傳奇教練Don Nelson離世　終年89歲

曾以球員身份為球隊贏得5座NBA總冠軍，並在教練生涯累積史上第二多勝出場數的名人堂傳奇教練尼爾遜（Don Nelson），於8月9日離世，終年89歲。其家人公布消息，但未透露離世原因。



圖為2019年2月21日，金州勇士隊（Golden State Warriors）前教練尼爾遜（Don Nelson）出席記者會。 （San Francisco Chronicle via Getty Images）

尼爾遜在2010年退休時，以累計帶領曾執教球隊贏得1,335場常規賽，為NBA史上最多紀錄。這項紀錄保持至2022年，由聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）的主帥普波域治（Gregg Popovich）以1,390場超越。

曾3度奪得年度最佳教練的尼爾遜，教練生涯長達31年，曾先後執教過密爾沃基公鹿（Milwaukee Bucks）、金州勇士（Golden State Warriors）、紐約人（New York Knicks），以及達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）。

圖為2012年9月7日，尼爾遜（Don Nelson）入選「籃球名人堂」（Basketball Hall of Fame）並發表講話。（Getty Images）

雖然在教練生涯中，尼爾遜從未帶領旗下球隊贏過NBA總冠軍，但期間曾於13個賽季取勝50場或以上，其中兩次更達到60勝。2012年，他以教練身份入選「籃球名人堂」（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。

於球員時期，尼爾遜效力過芝加哥和風隊（Chicago Zephyrs）、洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers），以及波士頓塞爾特人（Boston Celtics）。在效力塞爾特人的11個賽季中，該球隊共贏得5次NBA總冠軍。