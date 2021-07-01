【NBA】回顧鳳凰城太陽MSN光輝組合　掀起一陣影響至今革命浪潮

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-07-01 19:28

鳳凰城太陽在基斯保羅、卜克和艾頓三子領軍下，擊敗快艇勇奪西岸冠軍。今次是他們自1993年以來，首度晉身總決賽，中間相隔28年之久，太陽至今仍有不少球迷，當中曾為球隊中興的MSN三巨頭，功不可沒。 在大家都質疑禁區殘破、質疑身材居於巨大劣勢、甚至不知道為什麼是這樣拼湊陣容的時代，太陽從亞利桑那殺出重圍，一舉躍上聯盟龍頭，不止奠定一帥一將的地位，也掀起了一陣影響至今的革命浪潮。 文：小鐵／運動視界

經歷去年在復賽泡泡圈英勇拿下8連勝卻仍以些微差距只能排在西區第十之後，鳳凰城太陽連續十年無緣季後賽，是現有30隊中第二久沒能打進季後賽的乾旱，只比國王隊好。也就是說，儘管有兩度算是和季後賽擦身而過，甚至在2013-14球季追平史上戰績最佳的第九種子紀錄，但過去十個球季，用「弱隊」形容太陽並不為過。

其實從NBA歷史來看，這是太陽難得的低迷時期，畢竟從1976年一鳴驚人後，太陽有好長一段時間算是NBA非常有競爭力的球隊，儘管隊史從未拿過總冠軍，但即使加上最近十年，目前太陽的歷史勝率0.528還能排在聯盟第8名，可見過往成績並不算差。

今季太陽一舉拿下球岸冠軍。（Getty Images）

太陽在今季之前，只是在積極補強後力爭上游的球隊，若真要說為什麼在今天還有這麼多太陽迷，絕對是那段在眾人驚呼聲中出現的日子開始。

【同場加映：當代不同技射區域神射手】（按圖一覽）：

+ 4 + 4 + 4

The New, and The Old

就時間點來看，Steve Nash（拿殊）是三人組中「最晚加入」、「最晚離開」的人，但其實在這三人組成形前，他就已經待過亞利桑那沙漠中，而且三人組的另一個成員，還是因為他的交易才得以加入太陽。

這個太陽三人組，是21世紀初的人氣搭檔「MSN連線」。（Getty Images）

這個三人組，是21世紀初的人氣組合「MSN連線」，M是Shawn Marion（馬利安），S是Amare Stoudemire（史杜達米亞），N則是這個組合的大腦Steve Nash。

Nash在眾星雲集的1996年選秀首輪第15順位被太陽選中，原本太陽曾經期待過這個位置可以選到天才高中生Kobe Bryant（高比拜仁），但如果真是如此，那NBA近代歷史可能都將改寫，太陽也不會從擁有這個球員到變成必須長年和他為敵。不過那也沒關係，因為就歷史來看，Nash同樣成了太陽隊史的重要人物。當初加入太陽，卻在明星後衛Jason Kidd、Kevin Johnson身後苦等不到上場機會，1998年被交易到小牛，而換來的1999年首輪選秀權最終變成第九順位，太陽挑中來自UNLV（內華達大學拉斯維加斯分校）的彈跳人Marion。

太陽挑中了來自UNLV的彈跳人Marion。（Getty Images）

我猜當初太陽敲定這筆交易的時候，只是等待在陣中資產尋找轉換的機會，當然一向敢於交易的Jerry Colangelo知道在這支球隊沒有什麼是不會改變的，但或許連他自己都沒有想過，這筆交易居然在五年內就改變了太陽、甚至改變了聯盟。

Kidd曾經幫助太陽創下一波風潮，但最終仍卡在未能更上一層樓的瓶頸，隨著Colangelo再次按下交易按鍵，太陽經歷一小段名為Stephon Marbury（馬貝利）的重整期，但也就是在這段重整期，太陽又從2002年選秀會上得到Amare Stoudemire（史杜達米亞），於是很快的太陽再度送走Marbury、Anfernee Hardaway（夏達威），推動球隊進入下個階段，也就是近25年太陽最呼風喚雨的「MSN時代」。

近25年太陽最呼風喚雨的「MSN時代」。（Getty Images）

Where is the Center ??

「Steve，你給我球，我把它搞進籃框，我們可以就這樣主宰整個球季。」這一句話說得簡單，當時卻沒人想到，這句話將大大改變Steve Nash、太陽、乃至NBA。

2004年夏天，「認為太陽比達拉斯更需要自己」的Nash，無論是否真的因為太陽同時對Kobe Bryant拋出橄欖枝而必須提前決定，總之在自由市場剛開啟沒多久，就決定重返曾在1996年幫他打開NBA大門的老東家。隨後太陽再簽下自由球員搖擺人Quentin Richardson，大致結束了夏天的搶人行動。

拿殊。（Getty Images）

這時太陽的陣容變得很讓人好奇，主控當然是鳳還巢的Nash沒有問題，內線主力是Stoudemire也沒有問題，但是傳統印象中的兩翼搖擺人位置，太陽卻一下子擠了Marion、Joe Johnson（祖莊遜）、Richardson、射手Casey Jacobsen，而禁區說人是有人，但無論從資深的Bo Outlaw、細長的Steven Hunter、大白柱Jake Voskhul、還是嫩到都還不知道怎麼定位的Maciej Lampe、Zarko Cabarkapa、Jackson Vroman，沒有一個看起來是合格的先發中鋒。於是問題來了，一是這些側翼怎麼安排？二是到底誰是先發中鋒？

在季中，太陽的確做出交易，換來一個身高算是高了點，但擺明還是前鋒的Walter McCarty，還有把Jacobsen放在包裹裡交易到紐奧良黃蜂，但換回來的Jim Jackson還是搖擺人，整季太陽看起來都沒有解決上述兩個問題，太陽卻讓這兩個問題根本不是問題——Stoudemire直接擔任先發中鋒，Marion、Richardson、JJ直接包辦除了控衛和中鋒的另外三個先發位置。

這個看起來充滿身材劣勢陣容，太陽竟成為全聯盟最可怕的進攻強權，「一大四小」陣型完全不是障礙，反而讓「空間」成就全隊馳騁亞利桑那的跑道。全聯盟最快的進攻步調、最高的攻擊效率、最準也投進最多的三分球、最高的單場平均得分，每場甚至比起第二名的國王多出近7分，太陽用難以想像的瘋狂進攻席捲聯盟，各種質疑不攻自破。

【同場加映：祖傑、艾比迪以外 10個你要留意的中鋒】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

"Where is the center?" No. "Who needs the center?"

太陽當時讓全聯盟大吃一驚，其實原則並不難懂。當時的聯盟依然是頂尖長人的天下，個個水準以上的長人都被球隊當成寶，只要進入市場就是高價，一支前一年還是聯盟墊底集團的球隊，太陽不論財力或市場喜好程度都不足以吸引大牌內線球員進駐。

有過歐洲經驗的D'Antoni（迪安東尼）和早在90年代就證明過自己不會墨守成規的老闆Jerry Colangelo都堅信絕對有其他作戰方針，一切就是前述的「空間」。為創造空間，他們需要一個頂尖控衛，極具全場視野、同時適應速度戰的控衛，而前幾年在全聯盟最會進攻、攻速最快的小牛陣中就有這麼一個人選。

成為自由球員的Nash，當上太陽最重要的自由市場目標。（Getty Images）

「時速75英里的車上」

於是，成為自由球員的Nash當上太陽最重要的自由市場目標，而D'Antoni知道既然要打空間戰，移動速度慢的長人就不在陣型考量內。他可以運用換防面對防守劣勢，卻需要前鋒群幫助維持攻擊的強勢，不論是2004-05的初代「一大四小」陣型、2005-06本預計修正卻因Stoudemire膝傷報銷導致的變形終極小球、或是2006-07終於融合均衡後的中庸陣型，雖然JJ因為續約談不攏而離去，但Marion、James Jones、Boris Diaw以及Stoudemire，一個個都在D'Antoni手中發揮速度與空間戰的巨大優勢而寫下生涯高峰。

Stoudemire是恐怖的禁區核彈頭，Marion以搖擺人的身材成為每場繳出頂尖禁區球員數據20分10籃板的怪物，也是太陽各種變化中真正的主軸。看起來儼然是高後場失敗品的Diaw搖身一變成為不時可以挑戰大三元的技術款小號內線，但最閃亮的光輝無疑聚焦在Nash身上。年滿30而讓小牛有些保守以待的資深控衛，連續兩年榮登聯盟MVP，身材、體能看來完全不起眼的白人，跨進當時史上僅9人達標的「Repeat-MVP」俱樂部。

Stoudemire是恐怖的禁區核彈頭，Marion以搖擺人的身材成了每場繳出頂尖禁區球員數據20分10籃板的怪物。（Getty Images）

當然，隨著戰績高飛，太陽也預備了一些傳統強權必備的武器，例如紮實的禁區苦工Kurt Thomas（湯馬斯）、完美的3D代言人Raja Bell（貝爾）兩人。就在體系主軸明確、陣容修正到位的情況下，太陽打出兼具觀賞性與競爭力的球賽內容，也許禁區一直都不是他們的優勢，但能真正只靠禁區就擊倒太陽的球隊少之又少。

換個角度來看，太陽掀起NBA的進攻革命，空間的重要程度日漸提升，與此同時，球隊又能以MSN連線為核心，帶動全聯盟對於攻速的重視，並依舊高居「聯盟最強進攻球隊」的王座，而且低迷一小段時間的太陽，又重回球迷喜好的名單內，鳳凰城的風馳電掣，每個晚上成為NBA大力放送的熱門精華片段。

這種讓球迷看得過癮、對手卻難以承受的攻擊威力，由當時籃網總教練Lawrence Frank下了最好的註解：

跟太陽比賽，就好像你在廣闊的草原中，坐在時速75英里的車子上，而這趟車程有兩個多小時。如果你是司機，那當然很自在，但如果你是乘客，那可真是要命。 籃網時任總教練Lawrence Frank

2012年Nash轉戰湖人，昔日吸收眾多球迷、絕對稱得上聯盟人氣組合的MSN連線全數離開鳳凰城，太陽在21世紀的第一波光榮時代正式畫下句點。（GettyImages）

「如果我不是天才，那我就是白癡」

就常規賽來看，太陽無疑是2004-2007年最成功、討論熱度最高的球隊，若說2000-02年的NBA屬於國王，2004-07的NBA就是太陽。不過當時的國王和總冠軍擦身而過，而太陽彷彿複製了國王的命運，明明修正成一支有能力競爭NBA總冠軍的強權，卻在趨近完成體時差了那一步。

原本看似真正追逐冠軍的2007，卻因為Nash的鼻子、Tim Donaghy的哨音，Robert Horry（荷利）那一記的鐵山靠，改變了太陽2007的命運，甚至影響了後來。

太陽。（Getty Images）

追逐冠軍失敗的下一個球季，太陽在季中交易截止日前跟進西岸對手湖人的腳步做出改變。當時仍未開始執教的時任總經理Steve Kerr（卡爾）那句「如果我不是天才，那我就是白癡」的評論中，太陽把主力前鋒Marion送到熱火，換進三年多來一直被各界質疑是否需要引進的中鋒Shaquille O'Neal（奧尼爾）。

這種直接讓陣容體系大改的交易，徹底改變前三年呼風喚雨的太陽，湖人因為Pau Gasol（加素）加入後一飛衝天，太陽卻在O'Neal到來後從西區龍頭一路下滑到西區第六，首輪又被老對手馬刺淘汰，隔年太陽甚至直接跌出季後賽。諷刺的是，就在2009年補強綠葉、而把O'Neal送到騎士換來空氣後，太陽反而止跌回升，重新成為聯盟頂尖攻擊球隊，以54勝28敗高居西區第三，一路闖到西岸決賽才不敵後來的總冠軍湖人。

2010年夏天，老闆Robert Sarver對於Stoudemire的疑慮，讓太陽失去了曾伴隨球隊這段光榮的內線主力，太陽自此再也沒有打過季後賽，2012年Nash轉戰湖人，昔日吸收眾多球迷、絕對稱得上聯盟人氣組合的MSN連線全數離開鳳凰城，太陽在21世紀的第一波光榮時代正式畫下句點。

著名的違規招募被聯盟罰款事件（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

風馳電掣的革命浪潮

太陽的閃耀，的確只有2005到2007這短短三年，頂多再加上2010年的短暫光輝，但是在Nash主控的這段日子，或者更精準地說，正是Nash和D'Antoni合作的這四年，太陽掀起了聯盟的革命。從半場堆砌、長人至上的二維框架，直接跳脫成三維空間作戰，延續前幾年已經存在、由另一個進攻大師Don Nelson（尼爾遜）在小牛帶來的攻擊討論，D'Antoni讓進攻不再只是排序在防守之後的求勝法則。

這樣的模式其實真的和幾年前的國王有些相似，都組成了一個讓外界不敢完全信任、甚至投以質疑的陣容，都把進攻的優先次序放在防守之前，都不採納當時NBA仍奉為圭臬的半場陣地戰，都讓全場開放的範圍成了球員更大的揮灑空間，國王率先開啟改變90年代的按鈕，小牛以略為瘋狂的面向持續推進，太陽則用更完備的體系接下前兩隊的棒子繼續往冠軍挺進。

太陽用更完備的體系接下前兩隊的棒子繼續往冠軍挺進。（Getty Images）

卡爾在勇士複製太陽

21世紀初未能成功的風格，終於在「借屍還魂」後得到印證。勇士在2010年代後半寫下連續五年闖進總冠軍賽、其中三度奪冠的王朝，總教練正是當年太陽總經理Kerr，他後來說過，「我承認在當總經理時，曾有過如今讓我後悔的交易，我們（Kerr和D'Antoni）的分歧讓我沒能去考量我倆之間相近的觀點，現在勇士的架構的確和當年太陽有相近之處。」

回顧太陽的起落，也更值得還Marion一個公道，終其生涯都被認為是奇行種、體系外的特立獨行份子，卻在太陽的體系中如魚得水。近年聯盟轉為攻擊取向後，許多球隊都在尋找各種能配合速度作戰的頂尖前鋒，難免會讓人想起，若Marion晚生個十年，攻守都無所不在的他今天可能也會是某一支球隊的前場核心。

如今太陽也在以老帶新的人腳下，重返榮耀。（Getty Images）

近年的勇士和火箭把聯盟帶進大投射時代，外線成為被重視的攻擊主軸，往回追溯，NBA的變革經常每過一陣子就會發生，但從90年代開始，在最短時間內快速發酵、並立刻引發重視、也能有戰績做實質輔助的變革，就屬太陽從2004年開始的革命。不過半年前，聯盟還看着固若金湯的汽車城防線用讓人窒息的防守奪下總冠軍，半年後卻是太陽用難以想像的瘋狂進攻，成為聯盟當時特立獨行的一路奇兵，從現在回頭看，卻蘊含對未來影響深遠的改變。

太陽曾經有一段時間，無疑是NBA中美好的樂章，Kerr的一席話，不敢說替太陽平反，卻給人更多「如果那支太陽出現在現代」的幻想，就足以作為太陽曾經閃耀過的美好證明。

那一段風馳電掣的革命，會一直存在於太陽迷、乃至更多NBA球迷心中，不曾離去。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：永不斷線的MSN連線】

NBA西岸決賽系列報道：

Game 6 基斯保羅征戰16載終入總決賽 轟41分率太陽淘汰快艇

Game 5 保羅佐治一柱擎天保住快艇 Paul叔與比華利大鬥演技

Game 4 基斯保羅甩鞋仍不失霸氣 末段連入罰球太陽再贏快艇

Game 3 基斯保羅病癒回歸 卜克啞火快艇主場扳回一城

Game 2 太陽拆你屋絕殺快艇 卜克勇戰爆鼻憶似曾相識一幕

Game 1 卜克挺身而出轟40分大三元 太陽西決首仗旗開得勝