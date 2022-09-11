NBA｜真路比利加入籃球名人堂　哽咽致謝恩師普波域治與馬刺隊友

NBA球隊馬刺的傳奇球員真路比利（Manu Ginobili）今日正式加入籃球名人堂，並在致辭時感謝多年的主教練普波域治（Gregg Popovich），以及鄧肯（Tim Duncan）、柏加（Tony Parker）等隊友。



真路比利今天正式加入籃球名人堂。（Getty Images）

「馬刺是一個強大，並給予我支持的大家庭。」真路比利哽咽地向馬刺主教練普波域治道謝，「你在場上、場下對我和我的家人而言都是十分重要，我永遠都要感謝您。」

真路比利向同在看台上的鄧肯致謝。（Getty Images）

他隨後亦感謝兩位合作十年以上的前隊友鄧肯（Tim Duncan）與柏加（Tony Parker）。他形容鄧肯不止是史上最佳的球員之一，「更重要的是，他是最好的隊友之一，教會我如何成為一個領袖，如何在場內外成為榜樣。」

談及柏加時，指兩人從未因自尊而出現矛盾，更調侃自己的後備身份，引起全場大笑。

真路比利在1999年NBA選秀被馬刺以第57位選中，並自2002年起為馬刺效力至2018年退休，16年間4奪NBA總冠軍，兩度入選明星隊，2008年當選最佳第六人，生涯勝率達72.1%，成為歷史上三個能夠出場1000場以上、並保持70%以上勝率的球員之一，另外二人正是馬刺隊友鄧肯與柏加。

國際賽方面，他曾率領阿根廷在在2002年世界盃奪得銀牌，並在2004年雅典奧運四強擊敗美國隊，最終贏得金牌。

本年籃球名人堂，增添13名新成員。（Getty Images）

今年入選籃球名人堂的成員共有13人，除了真路比利，還有前NBA球星添夏達威（Tim Hardaway）、WNBA名宿Swin Cash與Lindsay Whalen、前NBA教練佐治卡爾（George Karl）與哈里士（Del Harris）等。