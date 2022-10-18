籃球熱話｜NBA名人堂中鋒莫湯保患腦腫瘤　防守巨星8次入選明星隊

現為NBA全球大使的一代中鋒莫湯保（Dikembe Mutombo）腦部有腫瘤，並已在亞特蘭大展開療程。



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56歲的莫湯保發現腦部有腫瘤，已展開療程。（Getty Images）

NBA代表莫湯保和家人發聲明，指現年56歲的莫湯保腦部有腫瘤，「現時他在亞特蘭大，由一個專家團隊為他治療，他現時精神狀況良好。」聲明中亦提到，莫湯保與他的家人希望能不受外界打擾，並專注與其療程。

莫湯保曾效力的鷹隊上載班主Tony Ressler的聲明，祝願莫湯保能完全康復，「我們知道他會帶着如過往在場上一樣的決心和勇氣，面對這個挑戰。」

莫湯保在退役後致力慈善活動。（Getty Images）

莫湯保1991年開始NBA生涯，18年職業生涯內曾效力金塊、鷹隊、76人等6支球隊，期間4奪年度最佳防守球員，8次入選明星隊。他在2009年退役，並在2015年入選籃球名人堂。

莫湯保退役後致力慈善事業，除擔任NBA全球大使，亦透過自己創辦的慈善組織「Dikembe Mutombo Foundation」，提升家鄉剛果的醫療水平，包括2007年在剛果首都金沙薩興建醫院，為當地任何經濟背景人士提供高質素醫療服務，根據組織官網資料，已有超過50萬人因此受惠。