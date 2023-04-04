NBA｜韋迪、奴域斯基齊入2023名人堂　馬刺4人有份成大贏家

2023 Naismith籃球名人堂日前公布入選名單，包括「閃電俠」韋迪（Dwyane Wade）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）、加素（Pau Gasol）、柏加（Tony Parker）、馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）等12名入圍者，他們將在8月中旬正式進入名人堂。



今次名人堂入選名單有12人，其中6人為NBA及WNBA相關成員。

入選名單（只列出NBA與WNBA相關）

韋迪 — 13次入選全明星、3次NBA總冠軍、2006總決賽MVP

奴域斯基 — 14次入選全明星、2006/07常規賽MVP、2011 NBA總冠軍

加素 — 6次入選全明星、2次NBA總冠軍、2002年度最佳新人

柏加 — 6次入選全明星、4次NBA總冠軍、2007總決賽MVP

普波域治 — NBA史上獲勝場數最多教練、3次NBA年度最佳教練、 5次NBA總冠軍

哈蒙（Becky Hammon） - 6次入選WNBA全明星、2次入選ＷNBA一隊



入選2023籃球名人堂的NBA及WNBA相關人物。（NBA官網）

這次入選名人堂成員星光熠熠，4名前NBA球星的臉孔相信大家都不會陌生，而現時仍然執教馬刺的教練普波域治，亦是NBA史上最偉大教頭之一。

歐洲軍團希望繼續創造後浪

入選的這6人當中，奴域斯基、加素和柏加均來自歐洲，他們分別出身德國、西班牙和法國。法新社報道，奴域斯基認為有不少前輩為他們這些歐洲球員開闢一條道路，「然後加素、柏加和我成為後浪。如果我們能讓這項運動變得真正全球化，並藉此幫助到一些孩子，那將使我們榮幸不已。」

今月初湖人高掛加素的16號球衣，他接受ESPN訪問時亦提起籃球對童年的影響，「我永遠都會記得『92夢之隊』對我的影響，以及籃球和運動如何影響並激勵孩子的生活，所以我也想做到那樣。」

入選2023 Naismith籃球名人堂的部分成員合照。（奴域斯基Instagram）

有「法國跑車」稱號的柏加，成為NBA史上第一個進入籃球名人堂的法國球員，他在Twitter出文感謝，還貼出選秀時的影片：「很榮幸在第一輪投票中被選入名人堂，我感到非常激動。即使在我最瘋狂的夢想中，也從未想過能有一天到達這裏。感謝大家支持！」

馬刺成為今屆大贏家

韋迪和「德國戰車」奴域斯基或許是今次名單之中最具名氣兩人，不過除他兩人外，另外四人都與馬刺有關。

教練普波域治從1996年執教馬刺至今，曾帶隊5次拿下NBA總冠軍，也是NBA史上僅有5名5奪總冠軍的教頭；他的愛徒柏加，亦在他麾下拿到4次總冠軍。加素在生涯後期亦為馬刺效力過接近3季。

哈蒙則在2014年加入馬刺成為普波域治的助教，成為NBA史上第二名女性教練。馬刺亦在官方Twitter分別恭喜四人，毫無疑問是今屆名人堂的「大贏家」。