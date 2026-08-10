網球｜「世一」冼拿膝傷退出辛辛那提大師賽　棄熱身賽直奔美網

男單「世一」冼拿（Jannik Sinner）在美網開打前夕傳出傷訊，宣布因右膝傷勢未癒，決定退出8月15日開打的辛辛那提大師賽。冼拿在溫網衛冕成功並奪得生涯第5座大滿貫後，接連缺席加拿大與辛辛那提兩大美網前哨戰。



醫療團隊考量到辛辛那提當地的酷熱與高濕度環境可能加重膝部負擔，最終決定讓冼拿留在歐洲繼續進行專項復健。冼拿在官方聲明中表示，「經過與醫生及團隊溝通，我必須宣布退出辛辛那提大師賽。我的右膝一直感到不適，雖然醫療團隊已盡全力治療，但我不得不接受自己尚未具備比賽狀態的事實。」

冼拿自溫網奪冠後，接連缺席兩大硬地賽事。（Reuters）

冼拿將全力聚焦於8月31日開打的美國網球公開賽，盼能在紐約以百分百狀態登場。不過，從草地直接跳過兩項硬地熱身賽，直接參與5盤3勝的高強度大滿貫賽事，屆時冼拿能否及時擺脫右膝傷患陰霾並找回硬地賽手感，將是不確定因素。

冼拿在2024年曾勇奪辛辛那提冠軍，上年則不敵艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）屈居亞軍，不過世界排名第二的艾卡拉斯早前已因右手腕持續傷勢宣布退賽。隨著世界前二球手相繼退出，本屆辛辛那提賽事頭號種子位置將落在阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev，又名Sascha）身上，而塞爾維亞天王祖高域（Novak Djokovic）亦確定參賽。