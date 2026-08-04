關於伊雅娜的8件事 成功父母培育強大心態 13歲赴西班牙師承拿度

在亞洲以至世界網壇，東南亞球手過去鮮獲鎂光燈，年僅21的伊雅娜（Alexandra Eala）一再以震撼世界的表現，改寫歷史。這位菲律賓少女剛奪得WTA 500級別賽事華盛頓公開賽女單冠軍，成為菲律賓史上首位贏得職業網球巡迴賽冠軍的球手。

伊雅娜從拿度網球學校畢業，到先後擊敗6位世界前十名將，不僅擁有豪門背景與傳奇的運動家族基因，更承襲國寶級拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）與偶像舒拉寶娃不屈不撓的精神。



2023年6月伊雅娜在「校長」拿度和偶像施安迪手上接過畢業證書。（X@Rafa Nadal Academy by Movistar）

1．菲律賓美少女過去一年多狂掃7位Top 10名將

年僅21的菲律賓網球新星伊雅娜（Alexandra Eala），過去一年愈戰愈勇，成功躋身世界頂尖球手行列。作為當今女子網壇較罕見的「左手將」，她的多變打法以及進取的接發球策略，成為不少種子球手的噩夢。

伊雅娜從去年的WTA 1000級別的邁阿密大師賽開始，展現驚人「巨人殺手」本色，當時以外卡參賽的她，先在次圈擊敗2017法網冠軍奧斯達賓高（Jeļena Ostapenko），第3圈挫世界排名第5的2025澳網冠軍姬絲（Madison Keys），當時世界排名第10的巴杜莎（Paula Badosa）第4圈退賽讓伊雅姬不戰而勝晉身8強，然後直落兩盤淘汰當時世界排名第2的施安迪。即使準決賽力戰3盤負皮古娜（Jessica Pegula）止步，這個小將一口氣在同一賽事勇挫3位大滿貫冠軍得主，表現一鳴驚人。

伊雅娜對擊敗施安迪感到難以置信。（路透社）

先後兩度擊敗施安迪 2023年在對方手上接畢業證書

2023年在拿度網球學院畢業時，小妮子在施安迪手上接過畢業證書，時隔未夠兩年，已能擊敗這位長年學習對象，伊雅娜當時已表示感到難以置信。她當時更想不到的可能是，一年後在溫布頓能再次擊敗這位6奪大滿貫的名將。

即使在邁亞密之後，2025球季未有大突破，由今年初的杜拜錦標賽開始，伊雅娜屢次再成為「巨人殺手」，多次擊敗Top 10球手。她生涯已累積擊敗7個世界前10球手，當中波蘭名將施安迪更先後兩次成為她的手下敗將。伊雅娜在2026華盛頓公開賽先後在8強擊敗絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）和決賽挫皮古娜（Jessica Pegula）兩位前10球手、首奪巡迴賽冠軍之後，世界排名升上第20位，躋身頂級球手之列，已不再是昔日的「巨人殺手」。

伊雅娜在2026華盛頓公開賽先後在8強擊敗絲慧杜蓮娜和決賽挫皮古娜首奪巡迴賽冠軍，世界排名升上第20位，躋身頂級球手之列。（IG）

伊雅娜過去兩年擊敗世界前10球手紀錄

2026華盛頓公開賽決賽︱伊雅娜4：6、6：4、6：0勝 世界排名第3皮古娜（Jessica Pegula）



2026華盛頓公開賽8強︱伊雅娜6：3、6：4勝 世界排名第10絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）



2026溫布頓第3圈︱伊雅娜7：6、6：2 勝 世界排名第3施安迪（Iga Swiatek）



2026印地安泉公開賽第3圈︱伊雅娜6：2、*2：0勝 世界排名第4歌芙（Coco Gauff）



2026柏林公開賽次圈︱伊雅娜7：5、6：4勝世界排名第2列巴堅娜（Elena Rybakina）



2026杜拜錦標賽次圈︱伊雅娜6：1、7：6 勝 世界排名第8保蓮妮（Jasmine Paolini）



2025邁阿密大師賽8強︱伊雅娜6：2、7：5 勝 世界排名第2施安迪（Iga Swiatek）



2025邁阿密大師賽第3圈︱伊雅娜6：4、6：2 勝 世界排名第5姬絲（Madison Keys）



*對手退賽



伊雅莎與哥哥Miko同為網球運動員。（Instagram@alex.eala）

2．母親為背泳銅牌國手、兄長同是網球好手

伊雅娜自幼在濃厚體育氛圍中成長，家中有多員運動健將，當中母親Rizza Maniego-Eala曾為游泳國手，1985年在東南亞運動會勇奪100米背泳銅牌。

伊雅娜走上網球之路，深受哥哥Miko Eala影響，Miko同樣熱愛網球，於2020至2024年間代表美國賓夕法尼亞州立大學Nittany Lions隊出戰網球賽事。伊雅娜從小看哥哥打球，一步步打出屬於自己的網球天地。

外公Roberto Maniego（Bob）是伊雅娜網球啟蒙教練。（Instagram@alex.eala）

3．每項成就都會想起已故外公

伊雅娜4歲剛接觸網球時，是外公Roberto Maniego（Bob）拿着球拍親自帶她上球場，成為她人生中第一位網球教練。可惜她的外公已在2019年離世，無緣見證寶貝外孫女在網壇闖出名堂的一天。

伊雅娜早前在溫布頓第3圈再次擊敗施安迪後感言：「每當我取得重大成就時，我都會想起他。他的名字叫Bob，我們都叫他做Lolo Bob。他是我網球生涯、我的人生和童年非常重要的一部分。他和我的父母對我在球場上的行為、心態和意志力和貢獻良多。他是我媽媽的爸爸。」

伊雅娜坦言，外公只是個業餘球員，不是個真正的教練，他會常常到會所打打球，然後教導所有家族成員，「好些表兄弟姐妹，我哥哥，他也指導我媽媽游泳。他不是個正式的教練，純粹教導家庭成員。」一開始只是與外孫女的互動，結果改寫了她的一生，遺憾的是，伊雅娜晉身職業賽場時，Bob已逝世，未曾看過她出戰職業比賽的英姿，「如果他能看到我能走得那麼遠便好了，因為他為我付出大量努力和犧牲。」

伊雅娜與父母和兄長合照。（Instagram@alex.eala）

4. 家境富裕父母均是企業高層

伊雅娜來自富裕家庭，父親米高（Michael Eala）是企業高層，家族成員有不少當地成功人士，米高的哥哥、亦即是伊雅娜的大伯父Noli Eala曾先後擔任菲律賓籃球協會會長及菲律賓體育總會主席，目前為體育評論員；二伯父Rhett Eala為著名時裝設計師。

伊雅娜的媽媽告別運動員生涯後，亦成為商界強人，曾擔任菲律賓電訊巨頭環球電訊（Globe Telecom）的首席財務總監，直到2024年退休。伊雅娜父母均為菲律賓人，她常常為自己的身份感到自豪，父母都是成功人士，伊雅娜不時提到她強大的心態正是來自爸爸、媽媽從小培育而來。她在網球路上一直獲得父母大力支持，亦常常親到現場為愛女打氣。

伊雅娜是拿度高徒，屢獲對方親自指導。（IG）

5．13歲移居西班牙 遠赴拿度網球學校受訓

伊雅娜13歲已離開馬尼拉，遠赴西班牙馬略卡，加入「泥地王」拿度（Rafael Nadal）創辦的網球學校Rafa Nadal Academy，一邊在學院內的國際學校讀書，一邊接受網球訓練。2023年6月，18歲的伊雅娜從學院高中畢業，當時校長拿度帶着特別嘉賓施安迪齊齊在台上為她頒發畢業證書。拿度每當回國，間中都會親自落場，指導伊雅娜等高徒。

伊雅娜目前的教練Joan Bosch，正是拿度網球學校早期已加入的資深導師之一，多年來見證伊雅娜在網球和人生路上持續成長，並在過去3年成為她的專屬教練。二人長年相處建立深厚互相，伊雅娜視對方為知己，在這位西班牙教練陪伴出賽，亦令她在場上「不會感到那麼孤單。」

伊雅娜與教練Joan Bosch。(IG)

伊雅娜躋身溫網16強，創下菲律賓球手歷史最好成績。（路透社）

6. 改寫菲律賓網球一切歷史

網球對菲律賓這個東南亞國家而言，一直相當遙遠，直到伊雅娜的出現才開始改變。從少年組女單世界排名第2，到2022贏得少年組美網女單冠軍，伊雅娜注定改寫菲律賓網球歷史。1990年代菲國曾有一位ATP男子單打世界排名72的球手Cecil Mamiit，同年代的Maricris Fernandez的WTA女單最高世界排名為284位，二人皆未曾贏過巡迴賽冠軍。

伊雅娜早在2021年已成為首個在WTA巡迴賽單場獲勝的球手，由那時候開始一路開創各項里程碑：去年在邁阿密公開賽晉身凖決賽，成為首位躋身WTA世界排名前100的菲律賓女單球手，之後再晉身為前50第一人。剛結束的華盛頓公開賽，奪得生涯首座WTA巡迴賽冠軍，是菲律賓網球界贏得職業網球巡迴賽的第一人，亦是首位奪得WTA 500級別賽事單打冠軍的東南亞球手。世界排名首次衝進頭20位，亦創下東南亞女單球手歷史新高。

7月初的溫布頓，伊雅娜在女單第3圈再次擊敗施安迪晉身16強，成為公開賽年代以來首位晉級大滿貫第4輪的菲律賓球手。她的生涯才剛剛起步，紀錄相信只會陸續有來。

菲律賓拳王帕奎奧。（Getty Images）

7．從小看帕奎奧比賽長大 獲拳王親自讚賞

伊雅娜小時候其中一個最深刻的童年記憶，就是每當菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）出戰世界拳王爭霸賽時，全家人與親朋好友擠在電視機前呐喊助威，她憶述：「帕奎奧比賽的日子，在菲律賓就像節日一樣」。

伊雅娜認為，帕奎奧是菲律賓歷來首個全球體育巨星，她以對方為榜樣，學習一代拳王的勤奮，亦希望如對方昔日那樣為國民感到自豪。帕奎奧同樣對伊雅娜大為欣賞，公開為她打氣，並以個人招牌口號：「Yan ang puso ng Pilipino」(那就是菲律賓人的強大心態）！來讚揚對方在逆境中反勝對手勝出賽事。

如今伊雅娜一步步達到帕奎奧當日的強大影響力，她7月出戰溫網16強時無數菲律賓民眾深夜聚集在電視機與體育館直播大螢幕前為她打氣。伊雅娜完美延續帕奎奧不屈的體育精神，成為激勵下一代東南亞青年的精神圖騰。

伊雅娜在溫網創佳績後獲偶像舒拉寶娃讚賞。（Instagram@wimbledon）

8. 從小視舒拉寶娃為偶像 出色表現獲對方親自讚賞

伊雅娜曾多次在公開採訪中提及，自己童年時期極度崇拜舒拉寶娃，不僅學習對方的底線擊球節奏，更將對方強大的心理質素與氣場視為目標。

早前當伊雅娜溫網16強擊敗施安迪後，舒拉寶娃在溫網的帖文公開點讚，還留言稱讚她是「一個球星」（a Star），雖然只有短短兩個字，但得到偶像舒拉寶娃的留意和認同，對伊雅娜而言當然極為珍貴。