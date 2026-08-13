網球｜黃澤林再闖辛辛那堤主賽圈　報回年初台維斯盃一敗之仇

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）力爭再闖辛辛那堤大師賽主賽圈，外圍賽最後一輪對芬蘭的維達寧（Otto Virtanen），兩人在年初的台維斯盃曾經碰頭，當時Coleman兩盤告負。

兩人半年後再交手，激戰依然，雙方兩盤皆戰至「Tie Break」階段，結果Coleman以2：0力克對手，晉身辛辛那堤大師賽主賽圈。



黃澤林職業生涯首度躋身世界前100後，轉戰辛辛那堤大師賽，力爭兩年晉身主賽圈。Coleman外圍賽首戰擊敗韓國球手洪性贊，先為杭州亞運復仇，然後外圍賽最後一輪對芬蘭的維達寧，兩人在今年初的台維斯盃中對碰，當時Coleman在維園不敵對方。

黃澤林與維達寧年初曾經在台維斯盃交手。（資料圖片／趙子晉攝）

黃澤林首盤中段率先找到對手缺口，打破對手發球局，卻隨即再被破，雙方打成6：6平手，進入「Tie Break」決勝負，Coleman以細分7：4先拔頭籌。黃澤林第二盤先被破發，第6局緊接在維達寧的發球局追平。維達寧隨後不斷在Coleman的發球局施壓，他力抗壓力保發，同樣戰至「Tie Break」，黃澤林發揮更穩定，以細分7：2再下一城，直落兩盤報回年初台維斯盃的一敗之仇，連續兩年晉級辛辛那堤大師賽主賽圈。

黃澤林在致勝球﹑Ace球﹑第一發球得分率等多項數據不及維達寧，Coleman今場勝在穩定，全場錄得22次非受壓失誤，維達寧則有46次，成為今場的勝負關鍵。