亞運會2026武術｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：趙子晉
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的武術項目將於9月20日至9月24日舉行，本文詳列香港武術隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026武術｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至9月24日
比賽地點：愛知縣武道館
比賽項目：
【套路．男子】長拳、南拳南棍全能、太極拳太極劍全能、刀術棍術全能
【套路．女子】長拳、南拳南刀全能、太極拳太極劍全能、劍術槍術全能
【散打．男子】56公斤級、60公斤級、65公斤級、70公斤級、75公斤級
【散打．女子】52公斤級、60公斤級
金牌數目：15

名古屋亞運會2026｜港將比賽賽程/時間表+賽場交通｜乒乓球/足球

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊名單

香港武術隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊名單

項目

運動員

男子長拳

陳錦松、何彥政

男子南拳南棍全能

劉子龍

男子太極拳太極劍全能

楊頌熙

男子散打70公斤級

張溢霖

男子散打60公斤級

梁宇航

女子長拳

沈曉榆、楊子瑩

女子太極拳太極劍全能

莫宛螢

女子散打52公斤級

陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程

以下為香港武術隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026武術｜港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

08:00

男子長拳決賽

陳錦松、何彥政

09:30

女子太極拳太極劍全能（上）

莫宛螢

13:30

女子太極拳太極劍全能（下）

莫宛螢

17:00

女子散打52公斤級1/8決賽

陳紫晴

19:20

男子散打60公斤級1/16決賽

梁宇航

男子散打70公斤級1/16決賽

張溢霖

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026武術｜港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月21日

08:00

女子長拳決賽

沈曉榆、楊子瑩

08:53

男子太極拳太極劍全能（上）

楊頌熙

13:30

男子太極拳太極劍全能（下）

楊頌熙

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026武術｜港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月22日

上午8:00

男子南拳南棍全能（上）

劉子龍

男子南拳南棍全能（下）

劉子龍

晚上5:00

男子散打60公斤級8強（如晉級）

梁宇航

男子散打70公斤級8強（如晉級）

張溢霖

女子散打52公斤級8強（如晉級）

陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026武術｜套路港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

晚上5:00

男子散打60公斤級4強

（如晉級）

梁宇航

男子散打70公斤級4強

（如晉級）

張溢霖

女子散打52公斤級4強（如晉級）

陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026武術｜套路港隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

上午8:50

男子散打60公斤級決賽

（如晉級）

梁宇航

上午9:30

男子散打70公斤級決賽

（如晉級）

張溢霖

上午10:10

女子散打52公斤級決賽

（如晉級）

陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊往績

香港武術隊於1990年北京亞運取得1銀2銅，自此每屆亞運都有獎牌進帳，累積2金13銀6銅，歷屆第一金則是1998年曼谷亞運的女子南拳好手吳小清。上屆杭州亞運，許得恩及劉徐徐分別在男子太極拳太極劍全能及女子長拳取得銀牌，陳穗津則在女子太極拳太極劍全能賽摘銅。

劉徐徐在女子長拳摘銀。（資料圖片／葉詩敏攝）
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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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