亞運會2026武術｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的武術項目將於9月20日至9月24日舉行，本文詳列香港武術隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026武術｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至9月24日
比賽地點：愛知縣武道館
比賽項目：
【套路．男子】長拳、南拳南棍全能、太極拳太極劍全能、刀術棍術全能
【套路．女子】長拳、南拳南刀全能、太極拳太極劍全能、劍術槍術全能
【散打．男子】56公斤級、60公斤級、65公斤級、70公斤級、75公斤級
【散打．女子】52公斤級、60公斤級
金牌數目：15
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊名單
香港武術隊出戰名古屋亞運的名單如下。
項目
運動員
男子長拳
陳錦松、何彥政
男子南拳南棍全能
劉子龍
男子太極拳太極劍全能
楊頌熙
男子散打70公斤級
張溢霖
男子散打60公斤級
梁宇航
女子長拳
沈曉榆、楊子瑩
女子太極拳太極劍全能
莫宛螢
女子散打52公斤級
陳紫晴
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程
以下為香港武術隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月20日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
08:00
男子長拳決賽
陳錦松、何彥政
09:30
女子太極拳太極劍全能（上）
莫宛螢
13:30
女子太極拳太極劍全能（下）
莫宛螢
17:00
女子散打52公斤級1/8決賽
陳紫晴
19:20
男子散打60公斤級1/16決賽
梁宇航
男子散打70公斤級1/16決賽
張溢霖
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月21日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
08:00
女子長拳決賽
沈曉榆、楊子瑩
08:53
男子太極拳太極劍全能（上）
楊頌熙
13:30
男子太極拳太極劍全能（下）
楊頌熙
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月22日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
上午8:00
男子南拳南棍全能（上）
劉子龍
男子南拳南棍全能（下）
劉子龍
晚上5:00
男子散打60公斤級8強（如晉級）
梁宇航
男子散打70公斤級8強（如晉級）
張溢霖
女子散打52公斤級8強（如晉級）
陳紫晴
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
晚上5:00
男子散打60公斤級4強
（如晉級）
梁宇航
男子散打70公斤級4強
（如晉級）
張溢霖
女子散打52公斤級4強（如晉級）
陳紫晴
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午8:50
男子散打60公斤級決賽
（如晉級）
梁宇航
上午9:30
男子散打70公斤級決賽
（如晉級）
張溢霖
上午10:10
女子散打52公斤級決賽
（如晉級）
陳紫晴
名古屋亞運2026武術｜香港武術隊往績
香港武術隊於1990年北京亞運取得1銀2銅，自此每屆亞運都有獎牌進帳，累積2金13銀6銅，歷屆第一金則是1998年曼谷亞運的女子南拳好手吳小清。上屆杭州亞運，許得恩及劉徐徐分別在男子太極拳太極劍全能及女子長拳取得銀牌，陳穗津則在女子太極拳太極劍全能賽摘銅。
資料來源：名古屋亞運官網、維基