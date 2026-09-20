亞運會2026武術｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的武術項目將於9月20日至9月24日舉行，本文詳列香港武術隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026武術｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至9月24日

比賽地點：愛知縣武道館

比賽項目：

【套路．男子】長拳、南拳南棍全能、太極拳太極劍全能、刀術棍術全能

【套路．女子】長拳、南拳南刀全能、太極拳太極劍全能、劍術槍術全能

【散打．男子】56公斤級、60公斤級、65公斤級、70公斤級、75公斤級

【散打．女子】52公斤級、60公斤級

金牌數目：15

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊名單

香港武術隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊名單 項目 運動員 男子長拳 陳錦松、何彥政 男子南拳南棍全能 劉子龍 男子太極拳太極劍全能 楊頌熙 男子散打70公斤級 張溢霖 男子散打60公斤級 梁宇航 女子長拳 沈曉榆、楊子瑩 女子太極拳太極劍全能 莫宛螢 女子散打52公斤級 陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程

以下為香港武術隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026武術｜港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 08:00 男子長拳決賽 陳錦松、何彥政 09:30 女子太極拳太極劍全能（上） 莫宛螢 13:30 女子太極拳太極劍全能（下） 莫宛螢 17:00 女子散打52公斤級1/8決賽 陳紫晴 19:20 男子散打60公斤級1/16決賽 梁宇航 男子散打70公斤級1/16決賽 張溢霖

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026武術｜港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 08:00 女子長拳決賽 沈曉榆、楊子瑩 08:53 男子太極拳太極劍全能（上） 楊頌熙 13:30 男子太極拳太極劍全能（下） 楊頌熙

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026武術｜港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 上午8:00 男子南拳南棍全能（上） 劉子龍 男子南拳南棍全能（下） 劉子龍 晚上5:00 男子散打60公斤級8強（如晉級） 梁宇航 男子散打70公斤級8強（如晉級） 張溢霖 女子散打52公斤級8強（如晉級） 陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026武術｜套路港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 晚上5:00 男子散打60公斤級4強 （如晉級） 梁宇航 男子散打70公斤級4強 （如晉級） 張溢霖 女子散打52公斤級4強（如晉級） 陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026武術｜套路港隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 上午8:50 男子散打60公斤級決賽 （如晉級） 梁宇航 上午9:30 男子散打70公斤級決賽 （如晉級） 張溢霖 上午10:10 女子散打52公斤級決賽 （如晉級） 陳紫晴

名古屋亞運2026武術｜香港武術隊往績

香港武術隊於1990年北京亞運取得1銀2銅，自此每屆亞運都有獎牌進帳，累積2金13銀6銅，歷屆第一金則是1998年曼谷亞運的女子南拳好手吳小清。上屆杭州亞運，許得恩及劉徐徐分別在男子太極拳太極劍全能及女子長拳取得銀牌，陳穗津則在女子太極拳太極劍全能賽摘銅。

劉徐徐在女子長拳摘銀。（資料圖片／葉詩敏攝）

資料來源：名古屋亞運官網、維基