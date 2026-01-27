名古屋亞運2026焦點港將比賽日程+賽場交通　地點包括東京名古屋

本文詳列張家朗、何詩蓓、李思穎、蔡俊彥、黃澤林等焦點香港運動員於名古屋亞運2026的比賽日程及比賽地點，方便香港安排一場「運動旅遊」，親身飛到日本支持香港運動員，順道遊覽。

名古屋亞運將於2026年9月19日至10月4日舉行，香港上屆狂掃8金16銀29銅，劍擊、游泳、單車、乒乓球、壁球等熱門項目，都是重點獎牌希望。



名古屋亞運門票資訊仍然有待大會公布，有興趣人士可先在名古屋亞運門票網站註冊，以便第一時間收取最新資訊。

名古屋亞運2026｜游泳

何詩蓓幾時比賽？

名古屋亞運游泳比賽將於2026年9月20日至25日舉行，當中的賽項包括何詩蓓主項100米及200米自由泳，以及她的兩個短途項目50米蛙泳及50米自由泳。在2025年全運會奪金的何甄陶，預計將出戰50米自由泳。港隊過去在接力項目亦是獎牌常客，香港市民緊記不要錯過。

目前尚待大會公布每個賽項的確實日期，本文將隨大會公布而更新內容。

如何前往名古屋亞運游泳比賽地點？

今屆亞運雖由名古屋主辦，但游泳比賽將安排在東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）舉行。這個場館位於東京都江東區辰巳森林海濱公園內，是東京奧運游泳及跳水賽場，何詩蓓當年正在此處勇奪100米及200米自由泳銀牌。

大會早前表示，為了節省支出，將善用現有資源，是以游泳和馬術比賽皆安排在東京賽區。

東京水上運動中心交通：乘搭有樂町線到「辰巳」站下車，步行往辰巳森林海濱公園約7分鐘。

東京水上運動中心資料：

地址：東京都江東区辰巳2-2-1

郵政編號：135-0053

名古屋亞運2026｜何詩蓓第一次站上奧運頒獎台，地點正是東京水上運動中心；她將於名古屋亞運重返英雄地。（Getty Images）

名古屋亞運｜劍擊

張家朗、蔡俊彥、佘繕妡、何瑋桁等香港劍擊隊幾時比賽？

花劍比賽將於2026年9月22日、23日、25日及26日舉行。

重劍比賽將於2026年9月22日、24日、25日及27日舉行。

佩劍比賽將於2026年9月23日、24日、26日及27日舉行。

預計將按照傳統，先鬥個人、再戰團體，但三個劍種的男、女子組安排於哪天舉行，仍有待大會公布詳細賽程。

如何前往名古屋亞運劍擊比賽地點？

名古屋亞運劍擊比賽將於愛知縣國際展覽中心（Aichi Sky Expo/愛知県国際展示場）舉行。這裏同時是BMX小輪車自由式、滑板及電競的比賽場地。

愛知縣國際展覽中心交通：場館毗鄰名古屋中部機場，從市中心出發，乘搭名古屋鐵道常滑線．空港線，在「中部国際空港」（中部國際機場）下車，步行5分鐘可達。

愛知縣國際展覽中心資料：

地址：愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

編政編號：479-0881

電話：0569-38-2361

2026名古屋亞運｜張家朗於2023年在杭州首奪亞運金牌。（楊宇翹攝）

名古屋亞運2026｜蔡俊彥（右）亦是亞運爭標大熱。（資料圖片；梁鵬威攝）

名古屋亞運｜單車

李思穎、梁穎儀等香港單車隊幾時比賽？

名古屋亞運的單車公路賽將於2026年9月20日、22日及23日舉行，分別有男、女子個人公路計時賽及男、女子個人公路賽；場地單車方面，賽期為9月29日、30日、10月1日及2日。兩個大項的詳細賽程，將隨大會公布而更新。

名古屋亞運單車比賽地點在哪？

名古屋亞運的場地單車賽將在靜岡縣伊豆單車館（伊豆ベロドローム）舉行，即是東京奧運的比賽場地。

伊豆單車館交通：乘東海道新幹線到「三島」，轉伊豆箱根鐵路駿豆線到「修善寺」下車，再乘的士前往。或者以自駕方式前往。

伊豆單車館資料：

地址：静岡県伊豆市大野1826

郵政編號：410-2402

電話：0558-79-0001

名古屋亞運2026｜梁穎儀和李思穎預計將再次出戰亞運。（資料圖片；趙子晉攝）

名古屋亞運｜網球

黃澤林幾時比賽？

名古屋亞運的網球比賽將於2026年9月27日至10月3日舉行。賽項包括男單、女單、男雙、女雙和混雙。至於詳細賽程，將隨大會公布而更新本文內容。

名古屋亞運網球比賽地點在哪？

名古屋亞運的網球比賽將在名古屋市東山公園網球場（名古屋市東山公園テニスセンター）舉行。

東山公園網球場交通：

．地下鐵東山線「東山公園」下車，步行約20分鐘

．名城線到「八事日赤」下車，步行約15分鐘

東山公園網球場資料：

地址：愛知県名古屋市天白区天白町八事字裏山60-19

郵政編號：468-0071

電話：052-832-1115

名古屋亞運2026｜黃澤林。（新華社）

名古屋亞運｜乒乓球

黃鎮廷、杜凱琹等乒乓球港隊幾時比賽？

名古屋亞運乒乓球比賽將於2026年9月20日至28日舉行。賽項包括男單、女單、男雙、女雙、混雙、男團及女團，將產生7面金牌。

名古屋亞辦乒乓球比賽地點在哪？

名古屋亞運乒乓球比賽在豐田Sky Hall（スカイホール豊田）舉行。這個場館位於豐田市，是一個綜合的體育館，內有主場、副場及武道館。

豐田Sky Hall交通：

・從「名古屋」乘地鐵東山線往「伏見」轉鶴舞線到「赤池」，與名鐵豐田線並軌，在名鐵「豐田市」下車，步行約14分鐘。

・從「名古屋」乘名鐵名古屋本線到「知立」轉名鐵，在「豐田市」下車，步行約14分鐘。

・在「名古屋」乘JR中央本線往「高藏寺」轉愛知環狀鐵路，於「新豐田」下車，步行約17分鐘。

豐田Sky Hall資料：

地址：豊田市八幡町1-20

郵政編號：471-0861

電話：0565-31-0451

名古屋亞運2026｜黃鎮廷/杜凱琹。（WTT圖片）

名古屋亞運2026｜羽毛球

謝影雪鄧俊文幾時比賽？

名古屋亞運羽毛球比賽將於2026年9月20日至29日舉行，24日及29日分別決出2面及5面金牌，預計分別是男女子團體與男女單、男女雙及混雙5個單項。

目前尚待大會公布每個賽項的確實日期，本文將隨大會公布而更新內容。

如何前往名古屋亞運羽毛球比賽地點？

名古屋亞運羽毛球比賽在一宮市綜合體育館（一宮市総合体育館）舉行。這個體育館位於一宮市北部的光明寺公園内，可以舉辦羽毛球、乒乓球、籃球、排球、網球、手球、五人足球及柔道等比賽，亞運期間只作羽毛球賽場。

一宮市綜合體育館交通：

．乘名古屋鐵道名古屋本線或JR東海道本線到「木曽川堤」，然後步行約30分鐘

．於「一宮」乘一宮市総合体育館行的名古屋鐵道巴士，於「一宮市総合体育館」下車

一宮市綜合體育館資料：

地址：一宮市光明寺字白山前20番地

電話：0586-53-6300

郵政編號：491-0135