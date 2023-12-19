巴黎奧運．帆船｜貝俊龍勇奪奧運入場券　帆船港將連續兩屆戰奧運

香港帆船代表貝俊龍（Nicholas Halliday）在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽奪得冠軍，獲得2024巴黎奧運的參賽資格，成為香港隊第11張巴黎奧運入場券。



本月在泰國芭堤雅舉行的亞洲帆船錦標賽，同時作為巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽，貝俊龍出戰男子ILCA 7單人帆船，最終在10場賽事後，以3分之差力壓泰國選手Arthit Mikhail Romanyk奪得該項目冠軍。

由於賽事首兩名都能直接取得奧運資格，他與Arthit Mikhail Romanyk雙雙晉身明年的巴黎奧運男子ILCA7單人帆船項目；也令香港帆船代表隊繼東京奧運的洛雅怡後，連續兩屆奧運有運動員出戰帆船項目。

貝俊龍獲得男子ILCA 7單人帆船奧運資格。（中國香港帆船運動總會提供）

貝俊龍獲得的奧運資格，也成為香港的第11個巴黎奧運資格，目前港隊已獲得的資格當中，游泳佔6席，當中僅是何詩蓓一人便有5個資格在手（見下表）；而劍擊、羽毛球等項目，則要待明年積分周期結束後，才會落實資格。

香港已獲得的2024巴黎奧運資格（截至2023年12月19日）：

1 何詩蓓 游泳 女子400米自由泳

2 何詩蓓 游泳 女子200米自由泳

3 張心悅 游泳 女子200米背泳

4 何詩蓓 游泳 女子100米自由泳

5 何甄陶 游泳 男子50米自由泳

6 何詩蓓 游泳 女子50米自由泳

7 人選待定 風帆 女子iQFOiL

8 人選待定 單車 男子個人公路賽

9 人選待定 單車 女子個人公路賽

10 何詩蓓 游泳 女子100米蛙泳

11 貝俊龍 帆船 男子ILCA 7單人帆船

