帆船︱港將貝俊龍創歷史 大滿貫巡迴賽法國站封王 挫前世界冠軍
撰文：袁志浩
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香港帆船運動員貝俊龍（Nicholas Halliday）力壓前世界冠軍，於大滿貫巡迴賽（Sailing Grand Slam, SGS）法國站ILCA 7 組別封王，成為香港第一人。
貝俊龍上周參與大滿貫巡迴賽法國站，他於ILCA 7 組別整周表現出色，首9場賽事3度取得第一名，另有4場殺入前五，以高達23分優勢進入獎牌賽。
雖然貝俊龍最終在獎牌戰只得第4，但總分仍23分之差以力壓新西蘭選手Thomas Saunders和荷蘭的Duko Bos封王，成為首位贏得此賽事的香港運動員。
值得一提，亞軍的Thomas Saunders來頭不小，目前世界排名17的他曾於2021年曾贏得男子ILCA 7組別世界冠軍，2022年成為「世一」；去年巴黎奧運亦於相同項目以第7名完成，而當時貝俊龍僅獲第24名。
貝俊龍賽後指，這是自己第一次參與世界系列賽的獎牌戰，加上基本上已提早確定勝出，所以能抱享受比賽的心情參加。「能夠跟世界頂尖選手同場競技，是很難得的經歷。我感覺自己能夠很好地掌握水面的壓力和風向，整體心態也很平穩，保持耐心等待機會。這種感覺很棒。」
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