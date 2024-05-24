巴黎奧運．帆船︱貝俊龍望「擊敗」隊友　阿輝／祥傑組合擦出火花

香港帆船隊連續兩屆有運動員參與奧運，將會出戰巴黎奧運的貝俊龍，和阿輝／祥傑組合均是首度征奧，他們都希望在巴黎奧運先做好自己，力爭最佳成績。



三名巴黎奧運帆船項目港隊代表與教練會見傳媒。（袁志浩攝）

貝俊龍。(由中國香港帆船運動總會提供)

24歲的美蘇混血兒貝俊龍（Nicholas Halliday）去年底贏得奧運資格賽冠軍，取得男子ILCA 7單人帆船賽入場券。

貝俊龍在香港出生及長大，他因媽媽同是帆船手，8歲便開始接觸帆船，15歲首度代表香港、出戰青年世錦賽。他成年後因參與2018年雅加達亞運而必須轉籍、申領特區護照才起了中文名，他透露當中的小故事，「這是我跟體能教練討論5分鐘而來的，沒有什麼特別意思，只是覺得『龍』很酷，『俊（俏）』很不錯，而貝是我原姓（Bezy）的譯音。」

貝俊龍今屆出戰男子ILCA 7單人帆船目。（袁志浩攝）

貝俊龍今次首度踏上奧運舞台，這一直是其夢想，「去屆與資格擦身而過，這次我沒有太大期望，只想看看自己能走多遠、學到多少。」

上屆奧運港隊只得洛雅怡出戰，她於女子激光雷射型（Laser Radial）帆船賽44名選手中排第39完賽，貝俊龍笑言肯定想「擊敗」隊友、取得更佳排名，「她是我們最有造詣的運動員，我們每個人都想勝過她，但也很尊敬她。」

貝俊龍笑言希望成績更勝洛雅怡。（袁志浩攝）

貝俊龍下周便會出發前往奧運比賽地點——法國馬賽備戰，適應當地環境與風向，直至奧運展開。他表示去年曾在當地參與測試賽，成績也不錯，「我甚為享受比賽場地，那裏什麼都可能發生，我是一位全能型選手，在任何情況都可以有好表現，所以我很期待。」

男子49人級帆船組合阿輝（左）／祥傑（右）。（袁志浩攝）

阿輝／祥傑：努力總有回報

至於男子49人級帆船組合阿輝／祥傑，早前於奧運終極資格賽取得第7名，趕上「尾班船」。23歲的祥傑透露，在資格賽最後一天，兩人已基本上得知能取得入場券，他憶述當時根本難以置信，「像是解脫，很驕傲，覺得我們終於做到了。我們都沉醉了在當下，坦白至直至現在我仍在享受。」

阿輝／祥傑。(中國香港帆船運動總會)

阿輝／祥傑相差8歲，相處上卻沒有太大問題。（袁志浩攝）

兩人自2018年年中開始拍檔，上屆東京奧運與資格只差一分，讓今次成功更難能可貴，「覺得努力終於有回報，當然是需要一點抗壓力，證明了我們有能力反彈。」

這對杭州亞運銅牌組合，阿輝在受訪時沉默寡言，主要由祥傑回答記者；船上阿輝是掌舵、決定航線的人，祥傑就負責保持速度，配合得宜。比對方年長8歲的阿輝稱：「我們都有相同的目標，知道彼此渴望得到什麼成就，所以很容易相處、解決問題。」祥傑隨即認同拍檔所言：「我們很相似，都有很開放的思維，很有動力去下苦功。」

祥傑認為自己與拍檔的思維均相當開放。（袁志浩攝）

對於首度出戰奧運的目標，阿輝表示：「我們會被看低一線，不會被視為威脅，所以沒太多壓力，可以好好比賽。」祥傑就認為做好自己最重要，「我們把奧運當普通比賽，讓自己發揮出技術與潛能，只要做到最好，我們就能面帶笑容地離開。」兩人跟貝俊龍一樣，下周便會前往馬賽訓練，但他們之後會短暫回港休息，在奧運揭幕前再出發。