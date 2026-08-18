乒乓球WTT最新世界排名王曼昱首破萬分大關　法國球手男單升次席

【乒乓球】國際乒聯17日公布了最新一期世界排名。憑藉在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）歐洲大滿貫賽瑞典站奪冠收穫的2000分，中國隊選手王曼昱的世界排名積分增至10467分，繼續位居女單第二。



國乒隊員孫穎莎以11175分領跑女單項目。排名第三至第十的運動員是張本美和（日本）、蒯曼（中國）、王藝迪（中國）、早田希娜（日本）、陳幸同（中國）、雲達（Sabine Winter 德國）、朱雨玲（中國澳門）、陳熠（中國）。

國際乒協17日公布了最新一期世界排名。（微博@WTT世界乒聯）

男單方面，中國隊選手王楚欽繼續佔據榜首。登頂WTT歐洲大滿貫賽瑞典站的法國選手菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）升至第二位，刷新個人職業生涯排名新高。排名第三至第十的運動員是松島輝空（日本）、莫利加特（Truls Moregard 瑞典）、張本智和（日本）、林詩棟（中國）、林昀儒（中國台北）、卡達雲奴（Hugo Calderano 巴西）、阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun 法國）、張禹珍（韓國）。

其他三個項目，國乒組合林詩棟／黃友政領跑男雙，日本組合早田希娜／張本美和佔據女雙榜首，混雙世界第一為韓國組合林鐘勳／申裕斌。