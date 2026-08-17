WTT瑞典大滿貫｜菲歷斯勒邦4：1挫張本智和首奪冠　王曼昱封后

WTT瑞典大滿貫落幕，法國19歲「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）在男單決賽中以4：1閃電擊退日本球手張本智和，首奪大滿貫男單桂冠。

同日上演的女單「國乒內戰」決賽，王曼昱經歷6局激戰，以4：2力壓隊友王藝迪封后。



「歐洲直板之光」菲歷斯勒邦4：1勝張本智和

男單決賽節奏極快，全程僅耗時約32分45秒。菲歷斯勒邦憑藉極具壓迫感的前三板與相持速度，迅速以11：5、11：8先聲奪人。雖然張本智和在第三局以11：5扳回一城，但「眼鏡弟」迅速調整策略，連奪兩局11：9鎖定勝局。以總比數4：1奪本站冠軍。此前張本智和曾於8強直落4局橫掃淘汰兄長阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun），弟弟今次成功「為兄復仇」。

WTT瑞典大滿貫男單決賽，菲歷斯勒邦4：1勝張本智和，首奪大滿貫男單桂冠。（WTT）

「眼鏡弟」包攬男子單雙打冠軍 成本站最大贏家

菲歷斯勒邦今站展現驚人統治力，他在8強賽以4：1力克巴西名將卡達雲奴（Hugo Calderano）。更在準決賽大開殺戒，僅用時21分鐘，以4：0橫掃斯洛文尼亞球手約基治（Darko Jorgic），四局下來對手一共只得到可憐的23分。

菲歷斯勒邦早前夥拍哥哥阿歷斯勒邦奪本站男雙冠軍。（微博@WTT世界乒聯）

菲歷斯勒邦本站包攬男子單雙打冠軍。（微博@WTT世界乒聯）

男雙比賽中，勒邦兄弟合體出戰，決賽以3：0完勝衛冕冠軍組合黃鎮廷 / 陳顥樺，奪得男雙冠軍，菲歷斯勒邦單站包攬男單及男雙冠軍。

王曼昱4：2險勝王藝迪奪冠 第4局克服2：7 劣勢反勝

女單方面，國乒提早包辦決賽席位，王藝迪在4強戰以4：2淘汰日本新星張本美和，報一周前橫濱冠軍賽準決賽2：4敗予對手之仇。王曼昱則是在準決賽中以4：0擊敗隊友蒯曼，與王藝迪會師決賽。

王曼昱直落兩局確立局數2：0領先，王藝迪在第3局中以11：9追回一盤。第4局，王曼昱在開局2：7落後的情況下逼至「刁時」，以12：10反勝，總比數3：1領先。王曼昱賽後復盤時表示：「第3局沒有贏，到了第4局王藝迪氣勢向上，通過正手頻繁得分。我在落後情況下，盡可能想辦法將比數咬住，並降低對手的搏殺。」

WTT瑞典大滿貫女單決賽，王曼昱4：2王藝迪封后。（WTT）

王藝迪第5局通過「刁時」贏下，再追回一局。第6局，王曼昱在雙方戰至5：5平時一口氣連得6分，以11：5再下一城，總比數4：2封后。

國乒包攬女單冠亞軍。（WTT）

國乒今站以2金1銀收官（女單、混雙金牌及女單銀牌），但男隊在單打賽場早早全軍覆沒，表現難以「交功課」。