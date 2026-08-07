吳艷妮狀態下滑坦言亞運備戰艱難　未考慮退役目標想破亞洲紀錄

【田徑】距離愛知-名古屋亞運會開幕還有一個多月時間，目前正在北京集訓備戰的中國女子跨欄名將吳艷妮周四（6日）表示，隨着年齡的增長，身體恢復能力下降和傷病問題讓備戰的過程有些艱難，但她會以輕裝上陣的心態踏上亞運會賽場，全力以赴跑出自己滿意的成績。



儘可能地為這場亞運會去做充分的準備，然後在亞運會上能跑多快就跑多快。

吳艷妮在接受採訪時說。

中國田徑隊隊員吳艷妮（前）在訓練中。（新華社）

中國「跨欄女神」吳艷妮▼▼▼

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在女子100米欄項目中，吳艷妮將與衛冕冠軍林雨薇共同代表中國隊出戰亞運會。前兩個賽季，吳艷妮先是在2024年創造12.74秒的個人100米欄最好成績，2025年初又跑出8.01秒的女子60米欄全國紀錄。相比之下，她在今年的成績整體略有下滑，參賽數量也明顯減少。6月底在山東日照進行的全國田徑冠軍賽上，她在決賽中跑出12.99秒的個人賽季最好成績並奪冠，同時也創造了中國隊選手本賽季在該項目中的最好成績。

上周剛剛度過29歲生日的她表示，隨着年齡的增長，身體恢復能力不再像年輕時那麼好了。

「每天訓練完身體反應都特別大。」吳艷妮說，雖然沒有嚴重的傷病，但是筋膜炎、腰肌勞損、膝蓋積液等問題也會反覆出現，

身體有點扛不住，無力感很強。

本賽季，福部真子、中島瞳等多位日本選手跑出13秒以內的成績。吳艷妮表示，相較於日本選手，自己的平跑速度並不佔優勢，這個賽季也在着重提升自己的速度能力和爆發力。亞運會前，她還將參加8月12日至16日在浙江衢州舉行的全國田徑錦標賽，通過實戰檢測自己備戰的階段性成效，並從中查找不足。

中國田徑隊隊員吳艷妮（前）在訓練中。（新華社）

「整體對自己現在備戰的狀態是滿意的。」她說，征戰亞運會要輕裝上陣，不給自己太大的壓力。只要能順利做好每一步，拼盡全力比好每一場比賽就足夠了。

吳艷妮同時表示，「退役」並不是自己現階段需要考慮的問題。

「我的目標是進入奧運會前八，也想突破亞洲紀錄。現在我有60米欄的全國紀錄，其實今年我的目標是突破100米欄的全國紀錄（12.64秒）。」她說，

我還有自己的目標和夢想沒有完成，我覺得我的運動生涯還早着。

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