WTT瑞典大滿貫國乒男單16強已全軍覆沒　王楚欽缺陣再暴露致命傷

WTT大滿貫（WTT Grand Smash）是乒乓球巡迴賽季級別最高的賽事，目前正舉行的WTT瑞典大滿貫，國乒在男子單打在王楚欽缺陣下，表現再次強差人意，16強階段已全軍覆沒，法國「眼鏡兄」阿歷斯勒邦更「連斬」向鵬、林詩棟兩將，再次印證國乒在男單的優勢愈來愈少，甚至有內地媒體批評為「系統性脆弱」。



WTT瑞典大滿貫︱林詩棟16強負阿歷斯勒邦。（Getty Images）

WTT瑞典大滿貫國乒派6將戰男單 16強已全軍覆沒

即使王楚欽再次避戰，中國隊未派出最強陣容，今次WTT瑞典大滿貫國乒男單仍有林詩棟、溫瑞博、向鵬、周啟豪、陳垣宇、陳俊菘6位球手參賽。陳垣宇首圈遇上林詩棟出局，唯一身處上線的小將陳俊菘同在首圈下馬，去到次圈32強，向鵬、溫瑞博雙雙止步。

WTT瑞典大滿貫︱陳俊菘男單64強率先出局。（微博＠WTT世界乒聯）

法國阿歷斯勒邦連斬向鵬、林詩棟

16強國乒只餘下兩球手，身為5號種子的林詩棟，命運與隊友向鵬一樣，遭法國的阿歷斯勒邦擯出局。林詩棟曾以局數2：1領前，終被9號種子「眼睛兄」連贏兩局反勝。世界排名27的周啟豪力戰松島輝空，與世界排名第三的日本球手力戰5局飲恨，國乒在16強階段竟無人能晉級，未到半準決賽已全軍覆沒。32強、16強擊退國乒兩將的阿歷斯勒邦，8強遇上張本智和以0：4吞敗。張本智和繼上站在橫濱主場後，再次在準決賽擊敗日本隊友松島輝空，決賽與「眼鏡弟」菲歷斯勒邦爭冠。

WTT瑞典大滿貫︱男單16強周啟豪負松島輝空。（微博＠WTT世界乒聯）

男單世界排名前10只得兩中國球手 王楚欽缺陣即暴露弱點

王楚欽長期穩佔男單世界排名第一，卻因頻密征戰，過去一年持續受傷患困擾，緊接他之後世界排名最高的已是第六的林詩棟，中間隔着瑞典的莫利加特，日本的松島輝空、張本智和以及法國的菲歷斯勒邦。再對落的溫瑞博排第13、向鵬第18、周啟豪第27、陳垣宇第30、梁靖崑第31、陳俊菘第37。世界排名前10只得兩位中國球手，國乒在男單優勢愈來愈少，今次瑞典大滿貫王楚欽一缺陣，其他成員表現未如理想，亦再次暴露後備力量不足的問題。

WTT瑞典大滿貫國乒男單16強已全軍覆沒，男子隊主教練王皓備受壓力。（新華社）

內地媒體批評：「男單線的系統性脆弱」

從7月美國大滿貫，國乒5人戰男單，只得王楚欽、林詩棟入16強，二人分別不敵丹麥球手林德、法國的阿歷斯勒邦止步；8月横濱冠軍賽，王、林均避戰，國乒4員「二線兵」亦無人能晉級男單8強；再到今次瑞典大滿貫，又一次16強階段全軍覆沒，連續3站無國乒球手晉級男單8強，有內地媒體批評為國乒「男單線的系統性脆弱」，男隊主教練王晧首當其衝。

WTT瑞典大滿貫︱王藝迪4強擊敗張本美和，將與王曼昱爭冠。（微博＠WTT世界乒聯）

國乒女將優勢仍在 孫穎莎缺陣仍包辦冠亞軍

WTT大滿貫（WTT Grand Smash）賽事是WTT乒乓巡迴賽每年級數和積分最高的賽事，每年只得4次，今次國乒男單在瑞典再遇滑鐵盧，無疑是又一次響起警號。反觀女單世界排名前6位的球手中，國乒佔去5個席位，只得日本的張本美和排第三，今次瑞典大滿貫就算「一姐」孫穎莎再次缺陣，國乒在4強依然穩佔3席，王藝迪擊敗張本美和後，將與王曼昱爭冠，為國乒女單鎖定金、銀牌。