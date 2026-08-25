女排亞錦賽｜中國女排零封伊朗闖八強　小組兩連勝下場鬥中華台北

中國女排在亞洲女排錦標賽迎戰第二場分組賽，以局數3：0擊敗伊朗，小組兩連勝晉級8強。



【本文轉載自新華網】

面對實力較弱的伊朗，中國女排主教練趙勇派出與首場比賽相同的首發陣容，二傳解盛鈺，主攻莊宇珊、唐欣，副攻王媛媛、陳厚羽，接應龔翔宇，自由人王夢潔。不同於首場比賽的順風順水，伊朗隊此役給中國隊製造了一定麻煩，兩次迫使中國隊暫停比賽。

中國女排隊員王夢潔。（微博@中國女排）

首局比賽，中國女排贏得較為輕鬆，5：0開局後一路領先，以25：14先下一城。但第二局伊朗隊的進攻和防守都有所改善，中國隊無法拉開分差，特別是局末階段，中國隊以24：19拿到局點後，被伊朗隊連續追分，迫使中國隊叫暫停調整，才以25：23勝出。

第三局，伊朗隊繼續給中國隊施壓，一度連得三分，以8：7反超比分。中國隊再次被迫暫停，換上二傳刁琳宇後才找回自身節奏、拉開分差，最終以25：14贏得勝利。

中國女排隊長龔翔宇賽後表示，伊朗隊防守拼得很兇，一些困難球打得也很漂亮，這讓隊員在心理上出現一些起伏。後面還有一場小組賽，要認真準備，因為每一分都很重要，會影響到後面淘汰賽的對陣。

副攻王媛媛說，在淘汰賽之前經歷這樣膠着的比賽，是一件好事，能夠通過實戰機會逐漸進入更好的比賽狀態。她說：

小組賽的三個對手，我們平時很少接觸到，與她們比賽，非常考驗我們的臨場應變能力，這種能力也是我們現階段比較欠缺的。

中國隊的小組賽最後一個對手是中華台北。

當天的另外兩場比賽中，泰國以3：0戰勝印尼，越南以3：0擊敗香港。