世界女排聯賽｜中國創香港站歷來最差成績　新星掛帥有亮點但欠穩

隨世界女排聯賽（Volleyball Nations League，簡稱VNL）香港站落幕，三站分組賽同時結束。中國女排主教練趙勇如去年一樣起用不少新血，小將們均有不俗表現，可惜關鍵時刻欠缺火候，尚待磨練。



中國女排主教練趙勇。（夏家朗攝）

世界女排聯賽總決賽月底將在澳門上演，無論最後一周的香港站成績如何，中國隊也以東道主身份穩奪決賽周一席位。中國隊今站由隊長龔翔宇領軍，王媛媛、王夢潔、莊宇珊等經驗戰將在陣，配合王奧芊、郭中楠、李晨瑄等小將。

中國女排首戰對加拿大，這支黑馬在主力雲莉琪（Kiera Van Ryk）領軍，加拿大陣容完整，中國隊艱苦下搶得兩局，即使告負，可見這支中國隊的潛力。中國第二場淨勝烏克蘭3：0，主教練趙勇該仗派出王媛媛配搭小將郭中楠，這名年僅17歲的副攻在進攻及防守俱佳，全場錄得10分，當中數次攔網得分打亂對方節奏，接起對手強力重扣都有驚喜。

世界女排聯賽2026香港站｜郭中楠助攻助守。（VNL圖片）

中國第三場面對多明尼加共和國，趙勇的用人和調動備受爭議，派出20歲的副攻手陳厚羽落場，這名小將全場僅得2分，依然獲留在陣中；隊長龔翔宇被對手緊盯，趙勇一度換入唐欣，重新把右邊火力打開，其後卻再把龔翔宇換入，重複之前的老問題，最後以1：3意外吞敗。

世界女排聯賽2026香港站｜面對多明尼加共和國，陳厚羽全場僅得2分，依然獲留在陣中。（梁鵬威攝）

煞科戰面對世界第一的意大利，中國隊打出驚喜，與意國打成均勢，落後一局下及時調整，連取兩局反超前，小將王奧芊、李晨瑄表現亮眼，當中首戰VNL的李晨瑄奪下全隊最高的19分，扣球不僅破壞對方一傳，多次直接得分，是吳夢潔、李盈瑩傷退後最有能力填補主攻手空缺的球員。

陣容年輕的中國女排在第四局再次由於經驗不足突然崩盤，最後力戰五局告負。

世界女排聯賽2026香港站｜王奧芊對意大利一仗有驚喜。（夏家朗攝）

世界女排聯賽2026香港站｜李晨瑄對意大利拿下全隊最高的19分。（夏家朗攝）

中國女排在香港站錄得1勝3負，是VNL自2018年舉辦起，歷年來最差的成績，首次在香港僅獲一勝。中國女排在今年的世界女排聯賽錄得6勝6負排第9名，僅靠東道主身份取得總決賽的資格。

中國主力莊宇珊總結香港站賽事：「這4場比賽，我們打得有好也有不好的。我們回去好好總結，然後在澳門站會更好的打下一個對手。」回應第三場被「爆冷」不敵多明尼加的比賽，她坦言，中國女排現在沒有以前鼎盛時期強，球員個人實力不夠對方強，因此調整上會把重心放在球隊整體。