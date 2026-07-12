世界女排聯賽香港站｜中國女排五局憾負意大利　李晨瑄成最大發現

世界女排聯賽香港站煞科戰，由中國女排惡鬥意大利，啟德體藝館座無虛席，落後一局下打出士氣，曾經反超前，可惜最後激戰五局後飲恨，在香港站錄得1勝3負。

縱然中國隊飲恨吞敗，19歲的主攻李晨瑄是今仗的最大發現，這名來自山東的小將首次參戰世界女排聯賽，今仗貢獻全隊最高的19分，扣球充滿力量的李晨瑄，或許是填補主攻位置的及時雨。

採訪及攝影：陳綵瑤、夏家朗



中國對意大利的香港站煞科戰座無虛席。（夏家朗攝）

以年青球員為骨幹的中國女排，在世界女排聯賽香港站表現平平，三戰僅擊敗烏克蘭，今晚（12日）挑戰勁旅意大利，啟德體藝館座無虛席，入場人數為9583人。

王奧芊第二局助攻助守，攔網與快攻多次得分。（夏家朗攝）

意大利首局中段連取6分，拉開差距，中國女排未能收復失地，以19：25先輸一局。中國隊第二局換入不少小將，逐漸上力，當中18歲小將王奧芊助攻助守，攔網、快攻屢次得手，中國中段領先9：5，加上意大利第二局多次發球失誤，中國女排愈戰愈勇，主攻莊宇珊挺身而出，中國以25：21扳回一城。

中國女排第三局初段與意大利繼續周旋，互有領先，中國隊展示「女長城」風範，多次攔網抵擋意大利的強攻，當中中段雙方一分內多次來回，膠著近1分鐘，由李晨瑄建功追成11:11。中國女排憑防守打出士氣，加上李晨瑄挺身而出，全局貢獻7分，中國以25：22反超前，燃起全場氣氛。

中國女排展現「女長城」威力，第二、三局多次攔網得分。（夏家朗攝）

連取兩局的中國隊氣勢如虹，但第四局戰情扭轉，經驗輸蝕的中國女排失誤增多，防守成功率不及上局，中段連失9分，意大利曾領先至雙位數，中國以12：25遭追平。意大利在決勝局稍勝一籌，以15：12奠勝，中國女排力戰五局憾負。

中國主攻莊宇珊今仗取得17分。（夏家朗攝）

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即使中國女排飲恨，但11號的主攻李晨瑄應是今仗的重大發現，這名19歲的小將過往通常替補上陣，今年首度來港參賽，上仗對多明尼加貢獻10分，在今場五局大戰不乏機會，4號位多次強攻得分，全場交出全中國隊最高的19分，減輕莊宇珊及唐欣的得分重任。自從吳夢潔、李盈瑩傷退後，中國隊欠缺具力量的主攻手，李晨瑄正好填補這缺口，為中國隊進攻增添板斧。

李晨瑄今仗取得19分，冠絕中國隊。（夏家朗攝）

扣球充滿力量的李晨瑄，有望填補主攻位置缺乏的部分。（夏家朗攝）

李晨瑄。（夏家朗攝）

意大利女排在香港站4戰全勝。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）