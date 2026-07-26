世界女排聯賽2026︱土耳其挫巴西第二度奪冠　季軍戰意大利挫中國

2026世界女排聯賽（VNL）總決賽在澳門上演，華加絲（Melissa Vargas）領軍的土耳其，決賽對巴西在落後一局下，連贏3局反勝，繼2023年後再次奪冠。



世界女排聯賽2026︱土耳其挫巴西第二度奪冠。（VNL）

巴西缺嘉比仍勇闖決賽 第5度與冠軍擦身而過

巴西失去因背傷而缺席總決賽的隊長嘉比（Gabriela Guimarães），22歲主攻基絲甸娜（Ana Cristina）挺身而出，擔起得分重責，帶點意外地一路順利闖關，8強3：1挫日本，4強更以3：2擊敗最強陣容應戰的意大利。意大利近年在女排界近乎無敵，由2024巴黎奧運、2025世界盃，加上連贏兩屆VNL，橫掃各項大賽冠軍。今年主力陣容最大變動，就是自由防守球員珍娜露（Monica De Gennaro）退役，看來失去這位一代傳奇，連人才輩出的意大利尚需時適應。

相對而言，土耳其的晉級過程較為輕鬆，8強3：1勝加拿大，4強3：0挫中國。決賽首局受制基絲甸娜的強大得分能力，以23：25先失一局，不過土耳其一眾星將隨即發揮強大火力，次局雙方梅花間竹地得分下，關鍵時刻先由主將巴拉甸（Hande Baladin）拿得局點，繼而由大槌華加絲鎖定勝局，以25：23扳平局數。

世界女排聯賽2026︱巴西失去因背傷而缺席總決賽的隊長嘉比，22歲的主攻手基絲甸娜（左）挺身而出領軍入決賽。（VNL）

華加斯獨取33分 領土耳其繼2023年再奪冠

第3局戰情亦近似，華加絲手風大順單局獨取11分將比賽迫至刁時，土耳其順利以26：24再贏一局，局數反以2：1領前。

第4局巴西在初段至中段大幅落後2：8、7：13的劣勢下反撲，甚至曾以19：18反超前，緊張關頭華加絲再次為土耳其挺身而出，助球隊以25：21再下一城，土耳其以3：1擊敗巴西奪得冠軍，繼2023年後，第二度成為VNL王者，而決賽豪取33分的華加絲亦獲選為今屆賽事最有價值球員（MVP）。

世界女排聯賽2026︱華加絲領土耳其再次奪冠。（VNL）

今次已經是巴西第5次與冠軍擦身而過，然而今次在嘉比缺陣下仍能獲得亞軍，實屬難能可貴。今日較早前，意大利在季軍戰以3：1（25：16、23：25、25：22、25：13）擊敗中國奪銅。