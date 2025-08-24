乒乓｜黃鎮廷受陳顥樺二次啟發靈感　左右配挫中國組合潛力無限

33歲的黃鎮廷遇上20歲的陳顥樺，造就擊敗男單「世一」林詩棟伙拍黃友政的中國組合、首奪WTT大滿貫男雙冠軍的歷史。這對「左右配」有望為香港男乒繼續開創新章，黃鎮廷坦言，征戰多年，難免有「靈感乾塘」的時候，與陳顥樺合作大半年以來，年輕的師弟為他增添不少活力。



香港男子乒乓球隊歷年來嘗過多少高低起伏，去年未能取得巴黎奧運男子團體賽入場券，是團體賽自2008北京奧運設立以來的第一次。不過，隨着陳顥樺和姚鈞濤等小將逐漸成長，香港男乒漸見復甦之勢，陳、姚早前在世界大學生運動會勇奪男雙金牌，是香港首次稱霸世大乒乓男雙；陳顥樺昨日伙拍黃鎮廷出戰WTT歐洲大滿貫瑞典站，奪冠之路更從8強開始擊敗韓國的安宰賢/林鐘勳、日本的張本智和/篠塚大登及中國的林詩棟/黃友政，決賽兩度落後下於決勝局奠勝，終於達到奪冠的目標。

黃鎮廷（右）與陳顥樺（左）狀態大勇。（WTT圖片）

黃鎮廷賽後坦言，陳顥樺為他帶來新靈感：「任何事情接觸久了都會有平淡的時候，陳顥樺年輕敢拚，也啟發我不少。」的確，黃鎮廷與陳顥樺是一對「左右配」，在雙打有優勢，「陳顥樺的左手具威脅，左右配的走位比『雙右』順暢，戰術運用選擇更多，漏洞亦少一點，始終『雙右』有局限，易被對方牽制」。

兩人今日（24日）傍晚帶着冠軍獎座返抵香港，談到未來目標，黃鎮廷表示：「現在的配搭瞄準奧運周期準備，每次比賽都能增加我哋們的默契和信心，期待未來可以繼續在其他大賽站上頒獎台。」