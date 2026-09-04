名古屋亞運｜陳俊浩的「長衝刺」哲學：挫敗時，仍相信過程｜田徑

從古希臘192.27米長的直道「Stadion」，到今天400米一圈的赭紅色「Stadium」，都是人類量度體能的標準幾何。在起點卯足全力爆發，用絕對速度完成頭200米，體內乳酸濃度飆至極限，肌肉異常灼熱僵硬，靠着耐力「硬撐」後半程，終於以穩定的跑姿在終點衝線——

依照香港田徑隊教練鄧漢昇所言，400米是一場對人體整個功能系統的考驗；而我會說，400米的比賽過程，也是23歲香港紀錄保持者陳俊浩那兜兜轉轉的田徑生涯的寫照。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運田徑｜陳俊浩。（梁鵬威攝）

【下文經記者整理採訪資料，以第一身撰文】

我的400米起點，得回到三年前的杭州亞運。還記得容納超過8萬人的杭州奧體中心，全場座無虛席，環迴立體的歡呼聲響徹全場。第一次參加亞運的我，以為站在亞運的起跑線上會無比興奮，原來不是的，無論我多努力調整呼吸，全身肌肉依然僵硬，意志已經無法控制身體。

22.12秒。我望着大鐘打出我跑200米以來的最慢時間，我不想相信自己的眼睛，但，也只能相信。

陳俊浩在杭州亞運跑出失望的時間。（港協暨奧委會圖片）

沒錯，我本來是一名200米選手——正確說，我本來是一名跨欄選手，中四時曾經為拔萃男書院奪得學界男子100米跨欄銀牌。我滿心冀盼翌年奪金而回，然而疫情來襲，比賽取消，中學田徑生涯從此完結。之後我玩過健美，又耍廢了一段日子，但當「廢青到盡頭」時，我竟然想起畢業後甚少聯絡的教練鄧漢昇，我留下一句：「教練，我想跑步。」

「廢青到盡頭」時，陳俊浩給教練鄧漢昇留下一句：「教練，我想跑步。」（梁鵬威攝）

當時我們以跨欄青年組香港第一為目標，但在一次與青年奧運男子110米跨欄銅牌得主王珞僖訓練時，教練發現我跑60米不比對方慢，反正跨欄成績平平，於是提議我轉攻短跑。其實甚少田徑選手在20歲打後才由跨欄轉短跑，但我正正憑着2023年香港錦標賽的200米成績（21.58秒）跑入香港隊，當時我更「沾沾地」覺得，自己終憑跑步有點作為了。

由4月達標入香港隊，到同年9月杭州亞運跑出最慢的200米，你說我的心情怎會不是玻璃碎滿一地？

甚少田徑選手在20歲打後才由跨欄轉短跑，陳俊浩卻因此跑入香港隊。（梁鵬威攝）

不過世事真的峰迴路轉。2024年，我報名參加港運會400米，100%玩票性質。根據官方定義，400米屬於短跑（Sprint），卻是所有短跑項目中最艱難的「長衝刺」（Long Sprint）。我此前只曾跑過一次400米，成績不消提，但這次港運會，我在初賽跑出49.38秒，是全場唯一在50秒內完成的選手。教練有點吃驚，着我在下午的決賽出力跑，結果我以48.25秒首名衝線，更是香港5年來第一個跑進49秒內的人。

400米的起點，也是陳俊浩田徑人生的起點。（梁鵬威攝）

餘下的故事，在2025年香港公開賽和全運會、2026年全國大獎賽和世界田聯洲際巡迴銅級賽，通通書寫在香港紀錄的史冊了。香港400米紀錄，46.91秒，我和教練都不滿足於此，我們希望跑進46秒內，不因為什麼挑戰自己云云，而是放眼世界，這只是亞洲基本水平而已——

我相信，香港跑手可以跑得更遠。

「我們希望跑進46秒內，不因為什麼挑戰自己云云，而是放眼世界，這只是亞洲基本水平而已。」陳俊浩說。（梁鵬威攝）

「我相信，香港跑手可以跑得更遠。」陳俊浩說。（梁鵬威攝）

即將展開的名古屋亞運，我將以400米選手的身份再次站上起跑線。哪怕衝線後喘着氣軟癱在地，我也只想在橢圓形的跑道上全力衝刺。我在田徑路上幾經兜轉，但我亦因此明白，衝刺本就有短（100米、200米）也有長（400米），想做一件事就不要放棄，相信過程（Trust the process），之前的挫折都是準備工夫，總有一日找到屬於自己的道路。