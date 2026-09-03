名古屋亞運劍擊｜張家朗四戰亞運嘆光陰匆匆　輕鬆心態衝團體金牌

名古屋亞運即將開幕，歷屆獎牌大戶之一的香港劍擊隊今日（3日）會見傳媒。24名亞運代表當中，張家朗、方凱申、朱嘉望即將第四次征戰亞運，家朗、凱申笑言不知不覺已成為「四朝元老」，慨嘆光陰匆匆外，兩人也更輕鬆面對這項四年一度的體壇盛事。

攝影：黃寶瑩



（黃寶瑩攝）

名古屋亞運臨近，港隊各支隊伍近期密鑼緊鼓會見傳媒。歷屆亞運貢獻1金5銀32銅，合共38面獎牌冠絕各個項目。上屆杭州亞運摘下劍擊歷史第一金的張家朗，不經不覺已是第四次征戰亞運。

「有點恐怖，不經不覺已是第四屆，前兩天授旗禮與凱申合照後，想起當年（2014年仁川）在機場時，我、凱申、Calugi（楊子加）、黎家俊一同合過照，如今回看真的覺得自己有點老.....」

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12年前的張家朗，還是初出茅蘆的花劍小將，如今已是征戰沙場多年的兩屆奧運金牌，回憶過去三屆皆有不同的心理變化。「第一屆參加像是一個天真、不知天高地厚的小孩，跟隨一班大哥哥去亞運，見識這個大世界，然後兩屆便更有目標，無論個人、團體也希望有獎牌落袋。」

第四度參賽的張家朗，他笑言忘記上屆在個人賽奪金，名古屋亞運是心態最放鬆的一屆，「杭州亞運的記憶有點模糊，我都不太記得自己是衛冕身份參賽，今屆我（個人賽）沒有想太多，以輕鬆的心情處理賽事。」港隊男花在剛過去的世界錦標賽團體賽摘銀，無疑增強團隊的信心，家朗笑言希望在團體賽有穩定發揮，不要重演世錦賽被逆轉的一幕。

四屆亞運相隔12年，無論張家朗或港隊男花的成就也大幅提升，近期佳績證明港隊有能力，尤其是家朗年紀漸長，更希望把握機會，與隊友衝擊劍擊團體史上第一金。

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四年一度的亞運會，向來吸引大眾目光，第三度出戰亞運的蔡俊彥，歷年來累積不同經驗，自己責任與能力不再一樣，希望在今屆賽事有更好發揮，「第一屆（雅加達）只打團體，當時壓力相對小，如今背負更多期望及責任，往年參加過更多大賽，愈來愈懂得處理外界聲音及目光，希望在今屆發揮自己應有水平。」

在世錦賽觸傷舊患的蔡俊彥，康復進度理想，有望在亞運會前完全康復，Ryan當然希望衝擊雙金，他更希望在亞運會健康作賽，「如今康復進度理想，由亞錦賽前的撕裂10%以上，希望在亞運前回復至5%以下。畢竟亞運是今季首個賽事，打後還有漫長的賽季，明年奧運積分周期即將展開，所以好好治理身體也是十分重要。」

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方凱申預告最後一屆 放下重擔力爭獎牌

與張家朗輩份相同的方凱申，預告今屆很大機會是生涯最後一屆亞運，回顧多年的亞運生涯，他希望今屆可以更享受這大型運動會，「從2014年至今，經歷過很多，有高有低，如今大有機會是最後一屆，我更想好好享受。」

方凱申今屆再戰個人賽，責任不再一樣，幸好身邊有何瑋桁、吳浩天兩名好兄弟，讓他沒有後顧地向前衝。「從第一屆在場邊做後備，然後師兄退役，我像是要照顧師弟一樣，往往重擔太多發揮就不好，上屆瑋桁、阿天為團體打出很好的線路，證明他們也可以負起責任，我今屆可以更輕鬆、更享受比賽，希望在最後一屆力爭個人、團體兩塊獎牌。」

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