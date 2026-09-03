名古屋亞運劍擊｜張家朗四戰亞運嘆光陰匆匆 輕鬆心態衝團體金牌
名古屋亞運即將開幕，歷屆獎牌大戶之一的香港劍擊隊今日（3日）會見傳媒。24名亞運代表當中，張家朗、方凱申、朱嘉望即將第四次征戰亞運，家朗、凱申笑言不知不覺已成為「四朝元老」，慨嘆光陰匆匆外，兩人也更輕鬆面對這項四年一度的體壇盛事。
攝影：黃寶瑩
名古屋亞運臨近，港隊各支隊伍近期密鑼緊鼓會見傳媒。歷屆亞運貢獻1金5銀32銅，合共38面獎牌冠絕各個項目。上屆杭州亞運摘下劍擊歷史第一金的張家朗，不經不覺已是第四次征戰亞運。
「有點恐怖，不經不覺已是第四屆，前兩天授旗禮與凱申合照後，想起當年（2014年仁川）在機場時，我、凱申、Calugi（楊子加）、黎家俊一同合過照，如今回看真的覺得自己有點老.....」
12年前的張家朗，還是初出茅蘆的花劍小將，如今已是征戰沙場多年的兩屆奧運金牌，回憶過去三屆皆有不同的心理變化。「第一屆參加像是一個天真、不知天高地厚的小孩，跟隨一班大哥哥去亞運，見識這個大世界，然後兩屆便更有目標，無論個人、團體也希望有獎牌落袋。」
第四度參賽的張家朗，他笑言忘記上屆在個人賽奪金，名古屋亞運是心態最放鬆的一屆，「杭州亞運的記憶有點模糊，我都不太記得自己是衛冕身份參賽，今屆我（個人賽）沒有想太多，以輕鬆的心情處理賽事。」港隊男花在剛過去的世界錦標賽團體賽摘銀，無疑增強團隊的信心，家朗笑言希望在團體賽有穩定發揮，不要重演世錦賽被逆轉的一幕。
四屆亞運相隔12年，無論張家朗或港隊男花的成就也大幅提升，近期佳績證明港隊有能力，尤其是家朗年紀漸長，更希望把握機會，與隊友衝擊劍擊團體史上第一金。
四年一度的亞運會，向來吸引大眾目光，第三度出戰亞運的蔡俊彥，歷年來累積不同經驗，自己責任與能力不再一樣，希望在今屆賽事有更好發揮，「第一屆（雅加達）只打團體，當時壓力相對小，如今背負更多期望及責任，往年參加過更多大賽，愈來愈懂得處理外界聲音及目光，希望在今屆發揮自己應有水平。」
在世錦賽觸傷舊患的蔡俊彥，康復進度理想，有望在亞運會前完全康復，Ryan當然希望衝擊雙金，他更希望在亞運會健康作賽，「如今康復進度理想，由亞錦賽前的撕裂10%以上，希望在亞運前回復至5%以下。畢竟亞運是今季首個賽事，打後還有漫長的賽季，明年奧運積分周期即將展開，所以好好治理身體也是十分重要。」
方凱申預告最後一屆 放下重擔力爭獎牌
與張家朗輩份相同的方凱申，預告今屆很大機會是生涯最後一屆亞運，回顧多年的亞運生涯，他希望今屆可以更享受這大型運動會，「從2014年至今，經歷過很多，有高有低，如今大有機會是最後一屆，我更想好好享受。」
方凱申今屆再戰個人賽，責任不再一樣，幸好身邊有何瑋桁、吳浩天兩名好兄弟，讓他沒有後顧地向前衝。「從第一屆在場邊做後備，然後師兄退役，我像是要照顧師弟一樣，往往重擔太多發揮就不好，上屆瑋桁、阿天為團體打出很好的線路，證明他們也可以負起責任，我今屆可以更輕鬆、更享受比賽，希望在最後一屆力爭個人、團體兩塊獎牌。」
項目
運動員名單
男子花劍
個人賽
蔡俊彥、張家朗
團體賽
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
男子重劍
個人賽
方凱申、吳浩天
團體賽
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
男子佩劍
個人賽
何柏霖、陳樂熹
團體賽
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
項目
運動員名單
女子花劍
個人賽
陳諾思、鄭曉為
團體賽
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
女子重劍
個人賽
佘繕妡、陳渭泠
團體賽
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
女子佩劍
個人賽
薛雅齊、梁洛文
團體賽
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴