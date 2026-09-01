羽毛球．中國賽︱吳英倫挫渡邊航貴晉16強　女雙楊雅婷楊霈霖止步

2026中國羽毛球大師賽首個比賽日，港將吳英倫（Jason）率先在男子單打賽事登場，並順利擊敗日本好手渡邊航貴晉身16強。女雙組合楊雅婷、楊霈霖首圈硬撼中國組合鮑驪婧／曹梓涵，0：2落敗無緣晉級。



港將吳英倫在2026中國羽毛球大師賽首圈擊敗渡邊航貴。（資料圖片／夏家朗攝）

中國大師賽為BWF超級750級別賽事，年輕港將吳英倫男單第一輪便遇上世界排名17的日本球手渡邊航貴。Jason未怯於15位的排名差距，首局早段遙遙領前9：1，渡邊航貴嘗試追近但效果不大，吳英倫率先以21：12先取一局。

吳英倫在2026中國羽毛球大師賽16強將與頭號種子基斯迪爭入8強。（資料圖片／夏家朗攝）

中國羽毛球大師賽︱吳英倫挫渡邊航貴 下場與頭號種子爭入八強

渡邊航貴落後一局，第二局不敢怠慢，早段與吳英倫打得緊湊，雙方9度平手，但戰至他領先12：11時，吳英倫連取4分反超前15：12，並成功將差距維持到局尾，以21：17再下一城，局數2：0擊退渡邊航貴晉級。吳英倫16強遇上更大考驗，他要跟今次賽事頭號種子、印尼猛將基斯迪（Jonatan Christie）爭入8強。他的兩位港隊師兄伍家朗和李卓耀稍後會在首圈來一場「香港打吡」，因此今次賽事港隊已肯定有兩個男單球手入16強。

楊雅婷/楊霈霖在2026中國羽毛球大師首圈止步。（資料圖片／Getty Images）

女雙楊雅婷/楊霈霖負中國組合出局 吳芷柔／陳延澤混雙稍後登場

女雙方面頭3號種子組合均退賽，楊雅婷、楊霈霖首圈面對中國的鮑驪婧／曹梓涵，以12：21、12：21敗陣，港隊稍後會有另一對組合曾曉昕／呂樂樂出場。混雙方面吳芷柔、陳延澤，首圈會跟馬來西亞組合賴沛君／許邦榮爭入16強。