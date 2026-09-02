羽毛球．中國賽︱呂樂樂曾曉昕挫中華台北組合　吳芷柔陳延澤止步

2026中國羽毛球大師賽次日賽事，陸續有更多香港代表登場，男單「香港打吡」李卓耀挫伍家朗後，輪到兩對雙打組合登場，喜樂參半。



2026中國羽毛球大師賽︱呂樂樂（左）、曾曉昕（右）挫中華台北組合晉級。（Getty Images）

女子雙打世界排名19的楊雅婷、楊霈霖昨日率先登場，首圈面對中國的鮑驪婧／曹梓涵，以12：21、12：21敗陣。港隊另一女雙組合，世界排名34的呂樂樂／曾曉昕首圈對手為排名高4位的中華台北組合楊景惇／張淨惠。

2026中國羽毛球大師賽︱世界排名較高的一對港隊女雙組合楊雅婷、楊霈霖首日負鮑驪婧／曹梓涵出局。（資料圖片／新華社）

中國羽毛球大師賽︱港隊女雙呂樂樂／曾曉昕挫中華台北組合晉級

呂樂樂／曾曉昕首局入局較快，曾領先10：5，楊景惇／張淨惠力追至11：12落後1分，香港組合連取4分，再次拉開到16：11。可是楊景惇／張淨惠連拿6分反超前17：16，局尾雙方得分緊咬，戰至刁時經驗較豐富的中華台北組合接連得分，以22：20先下一城。

2026中國羽毛球大師賽︱呂樂樂（左）、曾曉昕（右）後上連贏兩局反勝。（Getty Images）

呂樂樂／曾曉昕曾落後一局陷劣勢 連贏兩局反勝

呂樂樂／曾曉昕落後一局並未氣餒，第二局從早段已建立7：3優勢，一路維持至中段再拉開至16：9，並順利以21：13達陣，追平局數。決勝第三局，早段港隊組合雖曾落後3：8，但中段成功追至9：9平手，雙方一路拉鋸至局尾，呂樂樂／曾曉昕取得18：15優勢，並以21：16再贏一局，以2：1反勝晉身16強，下一場會跟世界排名24的中國年輕組合羅意／王汀戈爭入8強。

2026中國羽毛球大師賽︱港隊混雙組合吳芷柔／陳延澤力戰3局負大馬組合首圈下馬。（資料圖片／新華社）

混雙組合吳芷柔／陳延澤力戰3局負大馬組合

混雙方面吳芷柔、陳延澤首圈同樣與馬來西亞組合賴沛君／許邦榮打足3局。首局早段縱從3：8劣勢追成8：8平手，中段比分緊咬，但雙方打成12：12時，港隊組合遭對手連得9分，賴沛君／許邦榮以21：12先取首局。次局吳芷柔／陳延澤早段已拉開至9：4，並將優勢一路維持到尾，以一局21：16，局數追平1：1。可惜吳芷柔／陳延澤後勁不繼，第三局早段被對手拋離2：8，中段更進一步拉開至6：15，終以11：21再輸一局，並以局數1：2敗陣，無緣16強。16強階段，港隊餘下男單的李卓耀、吳英倫分途出擊，以及女雙曾曉昕／呂樂樂，力爭進入8強。