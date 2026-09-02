羽毛球．中國賽︱男單首圈「香港打吡」　李卓耀挫伍家朗入16強

2026中國羽毛球大師賽第二個比賽日，香港兩位男子單打球手李卓耀與伍家朗在首圈對戰，這場「香港打吡」要打足3局，並由李卓耀以2：1獲勝，與早前已晉級的「師弟」吳英倫攜手晉身16強。



2026中國羽毛球大師賽︱李卓耀挫伍家朗首圈過關。（資料圖片／路透社）

中國羽毛球大師賽︱男單首圈上演「香港打吡」李卓耀鬥伍家朗

30歲的李卓耀目前世界排名25，較32歲的伍家朗高3位，但今次中國大師賽之前二人對上10次交手，伍家朗擁有9勝1負的優勢。不過今仗李卓耀充滿決心，首局落後2：3時連取9分，比數拋離11：3，並順利以21：8先下一城。第二局雙方爭持激烈，伍家朗早段領先4：1，李卓耀發力追平至5：5，再反超前10：7。落後一局的伍家朗力追至12：12平手，之後雙方得分梅花間竹6度平手，戰至17：17家朗連取兩分稍為拉開，卓耀追近1分，家朗再次接連得分以一局21：18追平局數。

2026中國羽毛球大師賽︱伍家朗力戰負李卓耀。（資料圖片／新華社）

李卓耀激戰3局挫伍家朗 與吳英倫齊闖16強

決勝局同樣激烈，早至中段6度平手，關鍵是戰至12：12時，李卓耀打出一輪6：1攻勢拉開至18：13，家朗力追至17：18只落後1分的時候，輪到卓耀連取3分，以一局21：17結束比賽。

吳英倫在2026中國羽毛球大師賽16強將與頭號種子基斯迪爭入8強。（資料圖片／夏家朗攝）

李卓耀下輪與法國球手爭入8強

李卓耀以2：1淘汰伍家朗，晉級16強。中國大師賽為BWF超級750級別賽事，港將吳英倫男單首圈擊敗世界排名17的日本球手渡邊航貴率先晉級，16強遇上更大考驗，跟今次賽事頭號種子、印尼猛將基斯迪（Jonatan Christie）爭入8強。今場李卓耀擊敗伍家朗，16強會跟淘汰4號種子周天成的法國球手杜馬波波夫（Toma Junior Popov）爭入8強。首圈賽事4號種子周天成、6號種子石宇奇雙雙下馬，7號種子、新科世界冠軍蘭尼亞退賽之下，今屆中國大師賽男單賽事隨時出現更多冷門賽果。

女雙楊雅婷/楊霈霖負中國組合出局 吳芷柔／陳延澤混雙稍後登場

港隊其他成員方面，女雙楊雅婷、楊霈霖首圈面對中國的鮑驪婧／曹梓涵，以12：21、12：21敗陣，港隊稍後會有另一對組合曾曉昕／呂樂樂出場。混雙方面吳芷柔、陳延澤，首圈會跟馬來西亞組合賴沛君／許邦榮爭入16強。