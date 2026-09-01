名古屋亞運｜滑板小將初戰亞運　12歲黃若澄體驗不一樣開學日

名古屋亞運月中開幕，一眾港將齊齊出席授旗儀式，在芸芸運動員中，站在前排的小妹妹特別搶眼，她們不約而同是滑板運動員，當中角逐女子公園賽﹑11歲的黃爾萱是全團最年輕；12歲的黃若澄更體驗不一樣的開學日。



香港隊代表團今日舉行授旗儀式，前排三名妹妹特別搶眼。（港協暨奧委會）

名古屋亞運代表團今日（1日）舉行授旗儀式，劍擊隊成員站在前排，女子花劍特意與後方的滑板小妹妹換位。

滑板港隊或許是今屆亞運港隊最年輕的項目，5名港隊代表同樣未成年，當中參加女子公園賽的黃爾萱與黃若澄，分別只得11歲及12歲，是代表團最年輕的運動員。在芸芸運動員中，兩名妹妹成為傳媒焦點，在家長陪同下接受不同的傳媒訪問，既要回答問題又要面對鏡頭，兩名小妮子難免有疲態。

12歲黃若澄與11歲黃爾萱是今屆亞運代表團最年輕的運動員。（趙子晉攝）

「11歲就可以參加亞運，我十分驚訝，從來也沒想過可以登上如此大的舞台....」黃爾萱坦言，身旁的黃若澄與隊友一樣，驚喜獲機會出亞運會。對於四年一度的亞運會，兩名小妮子笑言認識不多，「其實不太知道亞運是什麼，只知道是大賽，之前看過一﹑兩段大家搖旗的片段。」

年僅11﹑12歲已參加亞運，兩名港將坦言緊張，希望在大賽中有穩定表現，「第一次參加大賽，既期待又緊張，希望可以順利完成所有花式，不要在比賽中失手，全力以赴。」比賽以外，11歲的爾萱也有另一目標，「希望去到7-11及Family Mart（便利店）....」童言果然無忌。

滑板兩名小將在家長陪同下做訪問。（趙子晉攝）

黃若澄因為父母而接觸滑板，近年不時走訪外地訓練與參賽，若澄對滑板的興趣愈來愈濃厚，如今更成為香港代表。授旗儀式剛好在開學日進行，剛升讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學中學一年級的若澄，新環境新學年的第一天即未能上課。為了備戰亞運會，若澄在9月大部分時間也未能上學，她將在明日赴南京繼續備戰。

（港協暨奧委會）

現代五項摔跤初戰亞運舞台

港隊在名古屋亞運四項目創下第一次，在現代五項﹑摔跤﹑板網球及藝術體操初次派代表參賽。

中國香港現代五項總會在5年前創立，如今仍未屬於港協暨奧委會的會員，今屆派出兩名16歲的小將參加男﹑女子組。由跑步﹑游泳﹑射擊﹑劍擊﹑障礙跑組成的現代五項，本身游泳主項的劉熙渝，在朋友介紹下初次接觸現代五項，訓練兩年第一次參加大型運動會，她坦言在障礙跑挑戰最多，「障礙跑對手力的要求不低，而且香港的訓練場地不多，有時需要到外地訓練。」劉熙渝希望在今屆亞運能夠與各地不同的高水平選手交流，力爭打入決賽。

岑晉熙（左）與劉熙渝初次代表港隊參加亞運的現代五項。（趙子晉攝）

李匯鋒與黃證誠（Isaac）將首次參加亞運的摔跤項目，年僅18歲的黃證誠角逐男子57公斤級別，他認為亞運會是展示港隊實力的舞台，希望與日本﹑伊朗等強手碰頭。