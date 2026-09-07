美網｜張瑋桓女雙次圈止步　今年三戰大滿貫全突破首圈

香港網球代表張瑋桓（Eudice Chong）今年初登大滿貫舞台，美國網球公開賽夥拍中國球手楊釗煊出戰雙打，次圈遇上中國組合張帥／蔣欣玗，惟直落兩盤告負，無緣16強。

張瑋桓今年三戰大滿貫，全數至少躋身次圈，稍後將轉戰月底的名古屋亞運。



（ArcK Photography／中國香港網球總會）

2026年是張瑋桓突破的一年，她在法網首登大滿貫主賽圈，連過兩關晉16強，成為香港女雙第一人。Eudice溫布頓再出戰，夥拍俄羅斯球手同樣打入次圈。

張瑋桓在美網改拍中國球手楊釗煊，同樣突破首圈，與中國的張帥／蔣欣玗爭入16強。這對港中組合雖然首盤先被破發，中段連贏5局﹑兩破對手發球局，惟關鍵時刻未能力保發球局。雙方其後戰至「Tie Break」，張瑋桓／楊釗煊以細分6：8飲恨。

第二盤戰情截然不同，張瑋桓／楊釗煊首局保住發球局後，被對方完全壓制，連輸6局，以1：6不敵對手，無緣美網女雙16強。

（ArcK Photography／中國香港網球總會）

張瑋桓早前接受《01體育》訪問，曾透露張帥是她的學習對象，「如今不少亞洲球手在雙打取得成功，張帥是其中一人，她們就像是我的榜樣，希望未來有機會與她合作，至少與她出戰一次雙打，希望從她身上偷師。」