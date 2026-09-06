羽毛球中國賽22歲吳英倫首奪750級別冠軍　特別英文姓氏源自印尼

吳英倫（Jason GUNAWAN）在決賽擊敗港隊師兄李卓耀，贏得中國羽毛球大師賽冠軍，首次登上BWF巡迴賽超級750級別賽事頒獎台最高一格。22歲已寫下這項成就，其實他為這一刻準備已久。



中國羽毛球大師賽︱港將吳英倫愈戰愈勇，決賽擊敗師兄李卓耀封王。（Getty Images）

特別英文姓氏來自家族印尼華僑背景

吳英倫擁有一個特別的英文姓氏GUNAWAN，皆因父母均為印尼華僑。就算他在香港出生和成長，Jason為尊重家族傳統以及印尼文化對品德與智慧的尊崇，選擇保留「Gunawan」作為英文姓氏的一部分。

中國羽毛球大師賽︱吳英倫出賽時用上的英文名字「Jason GUNAWAN」， GUNAWAN姓氏來自印尼華僑的家族背景。（Getty Images）

印尼長年盛產羽毛球名將

印尼是羽毛球大國之一，歷年誕生無數名將，從昔日8度贏得全英賽的梁海量，到奧運兼世錦賽冠軍陶菲克（Taufik Hidayat）、王蓮香（Susi Susanti），以至目前男單新科世界排名第一的基斯迪（Jonatan Christie）均是來自這個東南亞大國。

中國羽毛球大師賽︱吳英倫4強勇挫安頓臣。（Getty Images）

吳英倫爸爸曾是雅加達羽毛球省隊

吳英倫的爸爸過去曾是雅加達羽毛球省隊一員，羽毛球根基深厚，Jason從小看着爸爸打羽毛球耳濡目染，4歲那年在電視看到林丹勇奪北京奧運金牌那刻，已立志要成為羽毛球運動員，更以奧運為目標。從前每星期會跟爸爸在社區中心打球，他只視為家庭活動，中學升讀拔萃男書院，同學都以「GUNAWAN」來稱呼他。或許常與爸爸打球奠定基礎，吳英倫初中時期已兩度稱霸學界精英賽。為精進球技，吳英倫在中四那年毅然暫停學業，當上全職運動員，踏上追夢之旅。

吳英倫從小已經立志當羽毛球運動員，渴望出戰奧運。（IG）

4歲立志當羽毛球手 以奧運為目標

吳英倫在16歲起當上全職運動員，球員生涯卻未能立即展翅，受新冠疫情影響，訓練和賽事同時煞停，之後更不幸接連遇上不同嚴重傷患。幸好他未並氣餒，努力康復及堅持訓練，近年一步步與夢想逐漸拉近——去年在印度贏得超級300級別的莫迪國際賽，首奪巡迴賽冠軍，今次更贏得超級750級別的中國大師賽，不止贏得8.75萬美元（約68萬港元）獎金，更重要的是11000分巡迴賽積分，世界排名有望連升10位。雖然奧運積分周期未到，但能提升世界排名，對吳英倫到2027年5月積分周期展開時的種子抽籤位置有利。

吳英倫、李卓耀在中國羽毛球大師賽分獲冠、亞，雙雙把獎盃交給教練黃綜翰。（直播截圖）

中國大師賽16強贏印尼新科「世一」球手 再連勝強敵封王

今次中國大師賽吳英倫連勝多位世界排名高過他的強手，尤其是16強擊敗剛升上世界排名第一的印尼球手基斯迪，以及4強勇挫世界排名第五的丹麥球手安頓臣，他勝出準決賽後，與「師兄」李卓耀雙雙晉身決賽爭冠，吳英倫當時表示：「這對我們以及整個團隊都是極大的信心提升，希望我們能向隊友和年輕球員證明，我們有能力與實力更強的隊手抗衡，並為他們的未來注入更多信心。」

中國羽毛球大師賽︱吳英倫贏得8.75萬美元（約68萬港元）男單冠軍獎金。（直播截圖）

決賽擊敗李卓耀封王後，Jason更指出今次港將包辦男單冠亞軍「是對我們的肯定，我們平時的訓練没有白費，希望香港隊可以打得愈來愈好。」