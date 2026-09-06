羽毛球．中國賽「香港打吡」吳英倫挫李卓耀　男單包辦冠亞創歷史

中國羽毛球大師賽男單決賽戲碼是香港人期待已久的畫面，由兩位港隊羽毛球代表李卓耀和吳英倫（Jason GUNAWAN），爭奪這項超級750級別賽事冠軍。即使混雙組合鄧俊文、謝影雪曾數度晉身超級750賽事決賽，伍家朗更曾置身超級1000級別的2021年泰國公開賽決賽，可是今日之前從未有香港球手能在超級750或以上級別的BWF巡迴賽上勝出。

因此今場無論是由30歲的李卓耀還是22歲的吳英倫勝出，都會是香港羽毛球的一項突破。



中國羽毛球大師賽︱港將吳英倫今次賽事淘汰基斯迪、安頓臣（圖）兩位世界排名前五球手入決賽。（Getty Images）

22歲吳英倫先後淘汰兩位世界前五球手 首度置身超級750賽事決賽

兩位港將在今次中國大師賽均表現出色，當中以世界排名32位的吳英倫送上更大驚喜。這位年輕港將今屆屢遇強手，第一圈先以2：0淘汰世界排名17的日本球手渡邊航貴，16強再次直落兩局勇挫新任世界第一、印尼的基斯迪（Jonatan Christie）。8強擊敗有主場之利的翁泓陽後，4強面對世界排名第五的安頓臣（Anders Antonsen）在落後一局劣勢下連贏兩局反勝，首度晉身超級750級別賽事的決賽。

中國羽毛球大師賽︱沉寂已久的李卓耀，終迎來生涯突破。（Getty Images）

李卓耀勇挫波波夫兄弟迎生涯突破 香港首次兩球手包辦超級750決賽

對年資較深的李卓耀來說，同樣是突破。他唯一一次贏得巡迴賽就是2019年的香港公開賽，香港賽為超級500級別賽事。李卓耀今次在中國賽大師賽首圈力戰3局淘汰「師兄」伍家朗，16強挫法國的杜馬波波夫（Toma Junior Popov），8強淘汰印度老將施里簡夫（Srikanth Kidambi），4強遇上世界排名第二的基斯杜波波夫（Christo Popov）亦順利過關，首次置身超級750賽事決賽，也是香港歷來首次有兩位球手包辦這級別賽事決賽。

中國羽毛球大師賽︱港將吳英倫愈戰愈勇，決賽擊敗師兄李卓耀封王。（Getty Images）

羽毛球中國大師賽男單決賽上演「香港打吡」

李卓耀與吳英倫今日之前在巡迴賽只曾一次交手，2024年韓國公開賽16強李卓耀以2：1贏出。士別三日，吳英倫的世界排名與師兄李卓耀只差7位，今場甫開賽已展現上佳狀態，一記直線抽擊，接着李卓耀打失再判斷底線失誤，領先3：0。李卓耀以兩記招牌大力扣殺連取兩分追至2：3，力量強得全場觀眾齊抽一口氣。

吳英倫勇挫李卓耀，贏得中國羽毛球大師賽冠軍。（直播截圖）

李卓耀擊球火力剛猛 吳英倫進取中帶沉穩今場發揮更佳

二人都是主攻打法，吳英倫未受李卓耀的強大火力退縮，更以一次精彩兩連救憑底線球得分，加上李卓耀連續打失，比數拉開至6：2。李卓耀再次嘗試以暴力擊球得分，但吳英倫再次連守兩球並再憑底線球得分，可能由於場館風向令李卓耀再次判斷失誤未有起手，他看着羽毛球落入界內，無奈得笑了。技術暫停吳英倫領先11：7，小休後李卓耀「倒水式」連失5分，吳英倫拋離至16：7，並順利以21：9先取首局。

吳英倫、李卓耀在中國羽毛球大師賽分獲冠、亞，雙雙把獎盃交給教練黃綜翰。（直播截圖）

吳英倫首奪超級750賽事冠軍 愛徒包辦冠亞黃綜翰教練合不攏嘴

第二局初段吳英倫維持強勢，初段領先8：1，李卓耀發力連追4分收窄差距，惟去到技術暫停吳英倫再次拉開至11：6，擁5分優勢。落後至6：12，李卓耀連追5分，11：12只落後1分，可惜未能維持，多記「近磅」的球僅僅出界或落網，輪到吳英倫連取5分，領先16：11，吳英倫終以21：16再贏一局，以局數2：0擊敗「師兄」李卓耀，個人首度贏得超級750級別賽事冠軍。李卓耀即使落敗，兩位港將同時打入超級750決賽爭冠，仍創下香港羽毛球歷史新一頁。

吳英倫、李卓耀在中國羽毛球大師賽分獲冠、亞，雙雙把獎盃交給教練黃綜翰。（IG@BWF）

賽後吳英倫再次激動跪地慶祝，李卓耀祝賀對方時，愛惜地摸一摸師弟的頭。頒獎禮上，吳英倫和李卓耀跟教練黃綜翰合照時，雙雙將冠、亞軍獎盃交給教練，看着身邊兩個愛徒齊獲佳績，捧着兩個獎座的黃綜翰站在二人中間笑得合不攏嘴。

吳英倫從小已立志當羽毛球手，並以奧運為目標。（Getty Images）

吳英倫爸爸是印尼華僑 4歲立志當羽毛球手以奧運為目標

吳英倫的爸爸是印尼華僑，曾是雅加達省隊一員，羽毛球根底深厚。吳英倫4歲時在電視看到林丹勇奪北京奧運金牌，當時已立志要成為羽毛球運動員，更以奧運為目標。小時候每星期與爸爸在社區中心打球，曾就讀拔萃男書院的他兩度稱霸學界精英賽，中四那年毅然暫停學業當上全職運動員。近年他一步步實現夢想，去年在印度贏得超級300級別的莫迪國際賽，首奪巡迴賽冠軍，今次更贏得超級750級別的中國大師賽，不止贏得8.75萬美元（約68萬港元）獎金，更重要的是11000分巡迴賽積分，世界排名有望連升10位。雖然奧運積分周期未到，但能提升世界排名，對吳英倫到2027年5月積分周期展開時的種子抽籤位置有利。李卓耀獲得亞軍，亦可獲得4.25萬美元（約33萬港元）獎金，以及9350巡迴賽積分，曾高佔世界排名13位的他，目前排第25位，今次賽事後可望回升至20大。