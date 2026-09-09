拿玻里稱中場麥湯米尼心臟手術成功　料兩周後恢復訓練

【足球】意甲球隊拿玻里期二（9月8日）宣布，蘇格蘭中場麥湯米尼（Scott McTominay）已成功接受心臟手術，以治療輕微心臟問題，並將於兩周後恢復訓練。



這名蘇格蘭國腳在意甲次輪以1：2不敵科木的下半場被換下，並在本周日（6日）對國際米蘭的關鍵戰役也缺席，引起外界揣測。拿玻里隨後確認，他患上一種輕度良性心律失常，雖然病情並不嚴重，但仍需接受矯正手術治療。

蘇格蘭中場麥湯米尼在意甲次輪拿玻里1：2不敵科木（Como）的下半場被換下。（Getty Images）

麥湯米尼本人也淡化了病情的嚴重性，並向球迷保證手術是一項主動採取的預防措施。在近期出席一場頒獎典禮時，他說：「我很好，這項手術是我和球隊早就計劃要做的。」

拿玻里在一份聲明中表示：

周二上午，麥湯米尼在曼徹斯特斯派爾醫院接受了消融手術。手術非常成功。麥湯米尼將休息兩周後恢復訓練。

這意味着拿玻里將在缺少麥湯米尼的情況下，於星期四（10日）在歐聯主場迎戰阿仙奴，之後在國際賽期休戰前，分別要再對博洛尼亞和費倫天拿。

拿玻里此前還表示，麥湯米尼將缺席蘇格蘭接下來的歐洲國家聯賽比賽，對手分別是斯洛文尼亞（兩場）、瑞士和北馬其頓。

蘇格蘭中場麥湯米尼。（Getty Images）

現年29歲的麥湯米尼自2024年從曼聯加盟拿玻里以來，一直是球隊的關鍵球員，在82場比賽中攻入27球。不過，拿玻里本賽季開局三輪僅積三分，落後榜首羅馬六分，暫時排名意甲第12位。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】