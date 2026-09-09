歐聯｜曼城新兵保亞迪首次擔正　夏蘭特賽後「溫提」要多傳球

歐聯聯賽階段，曼城作客以2：0擊退波圖，陣中新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi）首次代表曼城出戰歐聯，正選上陣75分鐘，搭檔安素費南迪斯（Enzo Fernández），全場55次傳球54次成功，傳球成功率高達98%。此外，他還貢獻了3次搶斷、1次解圍、1次攔截、7次奪回球權以及5次地面對抗獲勝。



摩洛哥18歲小將保亞迪今夏以8600萬英鎊（約9.2億港元）高價轉會費從里爾加盟英超豪門曼城，一舉成為英超歷史上身價最高的U19球員。而他能否成為曼城「新星」，兌現身價備受矚目。

繼前兩輪英超後備登場後，今仗首度正選即成為曼城隊史上第4年輕在歐聯正選上陣的球員。主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）大讚保亞迪擁有超越年齡的自信與冷靜，「他非常出色，之前對高雲地利比賽中，他兩次丟失球權，失球後，他冷靜回到我們禁區裏，其他球員可能會驚慌失措，他才18歲，就已經是一位非常優秀的球員了。」曼城正是看中保亞迪高於常人的成熟度，才花重金將其招致麾下。

馬列斯卡表示，保亞迪表現出來的成熟度是曼城決定將他買入的重要原因。（Retuers）

夏蘭特賽後開玩笑：「保亞迪不傳球給我」

夏蘭特（Erling Haaland）今場比賽梅開二度，幫助曼城以兩球優勢擊敗波圖，個人曼城生涯總入球數累積至167球，成功升至球會歷史射手榜第3位。保亞迪賽後盛讚陣中神鋒，「他能在任何位置破門得分，能和他一起踢球太好了。」

歐聯聯賽階段，夏蘭特梅開二度，曼城2：0擊敗波圖。:（Retuers）

不過，夏蘭特展現出一貫的幽默作風，半開玩笑地品評保亞迪今場表現：「我認為下半場有一球應該傳給我，當時我無人看守。」除了這一次外，夏蘭特對保亞迪表現感到滿意，直言曼城「執到寶」：「我認為他非常出色。最近幾周，我在訓練中同球會主席說過他很好，我們球隊人才濟濟。」