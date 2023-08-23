杭州亞運｜彈網港隊首戰亞運　唯一女將劉潔瑩　只想做好十個動作

昨天（22日）的體操記者會，走入順利邨體育館體操場門口，映入眼簾的是一個金髮女生在彈床上蹦蹦跳。

雖然近年香港興起不少彈床樂園，但對於真正有高騰空、高難度動作彈網，在香港卻與熱門扯不上關係。今屆亞運，香港隊首次派出彈網代表參戰，這位金髮女孩正是唯一一位女子代表劉潔瑩（Jennifer）。



香港體操隊將會派出8位運動員出戰下月的杭州亞運，除了跳馬、吊環和平衡木，一些香港人較為熟悉的項目外，今屆更包括3位彈網運動員：劉潔瑩、李冠緯和賴舜禧，是港隊首次派員參戰亞運彈網項目。

3位彈網運動員：（左起）李冠緯、劉潔瑩和賴舜禧，是港隊首次派員參戰亞運彈網項目。（林靄怡攝）

對大家而言，彈網項目可能稍為陌生，事實上比賽不單要「鬥高」，還會像一般體操項目般追求執行性、難度、位移、騰空時間，裁判會按此評分，因此選手需要於高空做出不同的身體姿勢及動作。除了身體控制外，還要求動作難度和美感。彈網早於2000年成為奧運項目，6年後再被列入為亞運項目之中。

最讓人不安的彈網 讓她最自在

今屆亞運彈網代表唯一女將劉潔瑩亮相記者會，她用紅色髮帶草草綁起那亮眼金髮，架住黑色粗框眼鏡，活動中不自覺地握緊雙手，在鏡頭、傳媒面前顯得有些緊張。直到示範時間，她脫下眼鏡，換上體操服踏網慢慢垂直彈跳增加高度，再接連做出高空動作，始展現出她自信的一面。

彈網就是她最自在的地方。Jennifer笑說一般人在接觸彈網時都怕：「我朋友覺得飛來飛去很不舒服，又會怕落網 ，又要怕踩網。」但她不一樣。剛接觸彈網，小娓子一試便愛上，因為在彈網上跳躍、騰空，讓她感覺自由，毫不懼怕高度，反而覺得離地8米下，自己無所不能：「我覺得好舒服。」

在彈網上是最不緊張的時候。（林靄怡攝）

生長於英國 僅在港定居3年

「英文可以嗎？」面對訪問的邀請，Jennifer腼腆地反問道。今年21歲的Jennifer生於英國，在運動迷媽媽的熏陶下，8歲初嘗體操和藝術體操，但因太遲接觸，過程中感覺身體柔軟度不太夠，10歲那年便決定轉項：「媽媽和老師見我喜歡蹦蹦跳，便叫我轉去彈網。」同年回港定居，13歲再回到英國讀書，現時長居英國就讀倫敦國王學院主修神經科學。

回港定居的三年間，Jennifer於大埔體育會練習時認識了現港隊彈網主教練林柏樑，因而展開英國隨地區俱樂部、香港隨林Sir的兩地訓練，直到2018年林Sir成為港隊教練，Jennifer也入選成為港隊一員。每年暑假，Jennifer都會回來參與港隊訓練，雖然只是一年間只佔2-3個月時間，但在港灣道體育館中建立了讓Jennifer也意想不到的歸屬感。

比賽不單要「鬥高」，還會像一般體操項目般追求執行性、難度、位移、騰空時間的分數。（林靄怡攝）

港隊給了她家的感覺

英文才是母語的Jennifer，在談話中不時轉換聲道，努力以廣東話回答，回應一題又一題中文問題後，終「敗在」歸屬感三字。「歸屬感？I don't know, what's that mean？（我不太明白，是什麼意思？）」

「其實我一直在英國，以前對香港沒有太多感覺，但自從加入港隊，I feel more like family（我感覺這裡更像是家）。」她笑說，小時候自己有幻想過，如果有機會選擇成為一個地區的代表，香港和英國之間，自己還是會毫不猶豫地選擇前者。「感覺很奇怪，因為在英國我從未（彈網界別）見過一個亞洲面孔，最多一個，但幾乎全都是英國人，和他們一起跳的感覺（和在香港）很不一樣。」Jennifer表示自從加入港隊後，更覺得心底裏的自己是香港人，從彈網到生活，都更接近華人的模式。

從未想過出戰亞運：「喜歡一步步來」

港隊代表的身份，賦予了Jennifer出戰國際賽事的機會。2018年她於國際體操總會舉辦的第二屆AERE彈網盃取得17歲組別第三名，以及彈網亞洲錦標賽個人項目中取得第六名。可是，今天這一步是她從未想過。

Jennifer長居英國，只在暑假回港訓練。（劉潔瑩Instagram）

劉潔瑩從未想像自己可以跳入亞運。（林靄怡攝）

「2018年（剛入港隊）時，我不會知道自己可以去到亞運，我習慣一步一步，不會想太遠。」Jennifer解說，自從加入港隊，代表香港是一件充滿壓力的身份，因此決定不再定下徒添壓力的目標。「如果夢想太大會好辛苦。奧運？當然想去，但我更想做好目前的亞運。」即將首戰亞運，Jennifer已經感受到壓力和緊張，她笑言最大的目標是：「我想冷靜地、不害怕地完成，做好那十個動作，。」