杭州亞運直擊︱吊環王子吳翹充告別生涯　體操賦予人生：沒有後悔

杭州亞運體操首個單項決賽日，港產「吊環王子」吳翹充壓軸亮相，雖然無法用獎牌為生涯劃上圓滿句號，但他明言已盡力了，從不後悔走這條路。



港產「吊環王子」吳翹充出發前已明言在今屆亞運後退役，也許是上天的悉心安排，今日各項體操單項決賽中，吊環排在最後，吳翹充更是八名運動員中壓軸亮相。

賽前他面對看台上的觀呼聲報以微笑，一貫沉實地握緊吊環，從容不迫地做出那在腦海中已排練千百次的動作。落地一刻，雖然雙腳沒有「釘死」（即雙腳如釘子般穩定落地），但吳翹充仍鬆一口氣，在仍未得知分數時，他已展露出笑容，並自轉一圈，向在場觀眾揮手，享受比賽至最後一刻，好好向大家說聲再見。

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

【杭州直擊】吳翹充在出發前已明言在今屆亞運後退役。（袁志浩攝）

【杭州直擊】賽前他面對看台上的觀呼聲報以微笑，一貫沉實地掛上吊環。（袁志浩攝）

吳翹充最終以13.966分完成，在決賽8人中排最尾，但相信他沒太放在心上。「今次目標是享受在舞台上的每分每秒，目標是做好動作、表現輕鬆的一面。雖然有些細微位可以做得更好，但我仍很滿意。」

比賽尾段的倒立動作需耗用不少力氣，雖然已累得接近臨界點，但吳翹充想起在看台上的太太跟初生女兒。「為了她，用盡最後一分力。她未必會記得這一刻，但未來重溫片段，會知爸爸生命中有體操這回事，而她曾經參與其中。」回望26年體操生涯，出席過四屆亞運會，遺憾自然是去屆得「梗頸四」、與獎牌錯過。「縱使今次得更低的第八，但我仍很滿意，身體受傷後維持到水平，發揮甚至更老練，是個不錯的完結。」

肩膀受傷、前十字韌帶、半月板及二頭肌腱都試過斷裂，四次手術是體操帶給他的痕跡，「高高低低，我已盡了力，沒有任何後悔。」

【杭州直擊】吳翹充享受最後一次比賽。（袁志浩攝）

「體操給我人生大部份的東西：性格、堅持、隊友、朋友......就連太太也是因體操而認識的。一定有不捨得，但總有道別時，我是時候踏入下一個人生階段，這段回憶，相信日後一定用得着，在另一個位置享受體操的樂趣。」

最後，吳翹充寄語下一代，眼前的一切都得來不易，要好好珍惜。「我們第一批（體操精英運動員）打出了名氣，希望他們可以繼續為香港體操表現自己，（把名氣）延續下去，甚至超越我們。」