英聯賽盃｜利物浦3：1熱刺　阿仙奴作客4：2葉士域治

英格蘭聯賽盃周二（9月15日）舉行第三圈賽事，其中利物浦3：1勝熱刺，阿仙奴作客4：2贏葉士域治。



2026年9月15日英格蘭聯賽盃賽事，麥亞里士打（Alexis Mac Allister）於上半場入球，為利物浦先開紀錄 。（Reuters）

利物浦對熱刺的賽事，於上半場21分鐘，麥亞里士打（Alexis Mac Allister）入球，為利物浦先開紀錄 。

換邊後，加普（Cody Gakpo）於54分鐘接應麥亞里士打傳球破網，將比數改寫至2：０。至69分鐘，干拿加歷查（Conor Gallagher）在馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）助攻下，成功為熱刺破蛋。補時階段，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）建功，助利物浦以3：1勝出賽事。

麥斯道文梅開二度

葉士域治對阿仙奴的賽事，上半場7分鐘，麥斯道文（Max Dowman）在伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）助攻下，為阿仙奴打開紀錄。9分鐘後，馬度基（Noni Madueke）將領先擴大至2：０。

下半場，麥斯道文（Max Dowman）於47分鐘梅開二度。58分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）建功，將比數改寫至4：０。

至62分鐘，安尼斯美美迪（Anis Mehmeti）取得入球，為葉士域治打破僵局。補時階段，艾卡邦（Chuba Akpom）為葉士域治再追回一球，但未能扭轉敗局。