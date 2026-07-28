英足總推新例防門將「詐傷」獲益　8月聯賽盃率先試行

英格蘭足球總會與英格蘭超級聯賽星期一（7月27日）證實，在獲得國際足球協會理事會（IFAB）批准後，英格蘭足壇將在下賽季試行一項新規定，杜絕各隊利用所謂的「戰術性門將傷停」漏洞來獲取不正當優勢。



這項獲得英足總、英超、英格蘭足球聯賽（EFL）、全國聯賽、女子超級聯賽（WSL）及專業裁判公司（Pro Ref）聯合支持的試點計劃，將於2026／27賽季在英格蘭男女職業賽場全面推行。

示意圖。 （路透社）

門將常藉「詐傷」得益 新例冀堵塞漏洞

根據試行規則，若比賽因門將受傷而暫停，主帥必須立即指定一名外場球員（非門將球員）離場，這名球員在比賽恢復後，也須在場外停留至少一分鐘。新規定旨在消除球隊試圖通過暫停比賽來謀取戰術利益的做法。

國際足球協會理事會在聲明中指出，這個試行方案基於現行比賽規則中對外場球員的要求，他們若在場上接受評估或治療、或因傷導致比賽暫停，都須離開比賽場地停留一分鐘。近年門將頻繁召醫護人員入場的現象屢見不鮮，已成為球迷、球評人及對手主帥的爭議點之一，這樣的暫停往往能讓同隊球員聚集在技術區域附近接受教練戰術指導。

英足總在聲明中說，試行新規定用意在於解決門將利用「假傷」來「打亂比賽節奏、拖延比賽進程或創造戰術指導機會」等問題。

聲明說：

英格蘭足球界將與國際足球協會理事會及其他利益相關者，一起在整個賽季期間密切監測試行效果，評估新規定在維持最高標準球員安全福利的同時，促進比賽順暢進行的有效性。

阿仙奴門將拉耶上季對白禮頓曾3度接受治療

在上賽季中，門將在比賽關鍵時刻接受治療的例子經常發生。例如今年3月英超爭標重要一戰，阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）曾三次接受治療，終幫助球隊以1：0險勝白禮頓（Brighton）。賽後白禮頓主帥靴施拿（Fabian Hürzeler）對大衛拉耶提出嚴厲批評。

阿仙奴門將大衛拉耶。（路透社）

靴施拿當時說：

總括來說，英超需要推出一項規則，因為阿仙奴在比賽中的做法根本不是足球應有的樣子。

列斯聯主帥法基（Daniel Farke）也曾指摘曼城守門員當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）假裝受傷以「鑽規則空子」破壞比賽節奏。

曼城門將當拿隆馬（右）。（Getty Images）

不過這個新規定在某些特定情況下並不適用，當中包括門將因遭受對方犯規而需要治療、門將與同樣需要醫療護理的外場球員發生碰撞、門將流血，或門將因判罰自由球的身體犯規而受傷並需要立即治療等。

這項新制度將於8月1日展開的聯賽盃首輪比賽開始試行。這也是2026／27賽季引入一系列減少拖延時間舉措的一部分，其他新措施還包括對拖延擲界外球和球門球實施五秒倒數，以及被換出場的球員必須在10秒內離開球場等。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】