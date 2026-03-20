英超特攻｜英聯盃決賽　阿仙奴曼城「細」紀合體

阿仙奴與曼城在英超「爭崩頭」，今周先來個前哨戰，於聯賽盃決賽爭奪今季的首個錦標；「兵工廠」近況較佳，「藍月亮」捧盃經驗較豐富，今仗將鹿死誰手？

（球賽編號：FB5854，3月23日 00:30開賽，Now 621台直播）



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阿仙奴過往在聯賽盃表現普通，僅曾兩次奪冠，上一次已是1993年的事，至於上次躋身決賽，亦要數到2017/18年球季，當時正是不敵曼城飲恨。

阿仙奴中場伊比爾治伊斯近況不俗，近4場入了2球。（Getty Images）

相反，曼城卻只僅次利物浦，是奪得聯賽盃第2多的球會，共8次捧盃，單計由哥迪奧拿帶領捧走的，也有4座。事實上，今次是哥帥第9度帶領曼城打入本土盃賽決賽，並贏了6次，只是最近兩年兩次都在足總盃決賽鎩羽。

論近況的話，「兵工廠」卻好得多，他們已在各項賽事取得11勝3和，連續14場不敗，包括周中歐聯淘汰了利華古遜，躋身8強。曼城近期卻表現一般，近5場只取得1勝2和2負，包括歐聯16強遭皇家馬德里擯出局。

曼城鋒將夏蘭特近況回落，近5場只入了1球。（Getty Images）

對賽往績上，阿仙奴近6次面對曼城保持不敗，取得2勝4和；值得留意是，這6場有4次總入球在2球或以下。另外，⁠近5屆決賽，有4次總入球少過3球，因此今仗不如博「入球細」更穩陣。

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