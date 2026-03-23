英聯賽盃｜阿仙奴踢半場好波失冠傷士氣　阿迪達調動弱點再浮現

阿迪達過去8次在溫布萊球場作賽，無論是球員或作為領隊，都未嘗一敗，直至昨晚的聯賽盃決賽，他率領的阿仙奴以0：2不敵「師父」哥迪奧拿領軍的曼城。失了一個獎盃，固然可惜，但最令「廠迷」擔心的是，士氣此消彼長下，今場敗仗隨時危及聯賽爭標機會。



（路透社）

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明明頭15分鐘，夏維斯及布卡約沙卡近門連環施射，早有機會替阿仙奴先開紀錄，但阿迪達麾下眾將只踢了半場好波，下半場被曼城前兩天才剛滿21歲的左閘尼高奧萊利（Nico O'Reilly）在4分鐘內連續頂入兩球，今季爭逐四冠之旅，於聯賽盃先告斷纜。

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阿迪達深知今仗的落敗原因，他賽後說：「上半場我們一度踢得非常好，也曾有一次絕佳的機會將比數改寫為1：0，如果那樣的話，比賽的走向就會完全不同。下半場我們開局不太好，尤其頭15分鐘我們縮得太後，失誤太多，導致控球率下降，然後對手兩次射門就入了兩球。」

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當然，阿仙奴於60分鐘的第一個失球，今仗獲委正選的門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）接傳中球「甩手」被奧萊利門前頂入，可說是罪魁禍首；但門將個人之失誤是偶然，「兵工廠」受壓失球，卻非偶然。球隊左路防守出現漏洞，阿迪達卻沒有及時堵塞，最終兩個失球都是源自防線左路的傳中。

阿仙奴左閘軒卡派爾（Piero Hincapie）在速度上，當然不及曼城右翼安東尼施美安（Antoine Semenyo），但其實右閘賓韋特面對謝利美杜古理論上有相同問題，但阿迪達明顯較在意杜古，因此有針對戰術，只要杜古一拿球，阿仙奴球員便會包夾，後面還有個中堅沙列巴包抄；可是左路防守上卻沒有相同的配置，軒卡派爾往往要單對單應付施美安，加上他早早有黃牌在身，更不敢貿然落腳；哥迪奧拿沒有放過這個弱點，下半場初段不斷用不同人員衝擊這位置，結果真的藉兩次傳中，攻入兩球。

杜古是阿迪達部署中重點防守的球員。（路透社）

「兵工廠」在比賽初段踢得極有自信，感覺上是控制大局，連哥帥賽後也說，在開賽頭15分鐘，球隊被逼迫得近乎「窒息」；曼城進攻不順下，差不多要到上半場後段才有第一腳射門。可是，阿仙奴下半場何以愈縮愈後，進攻也太倚賴長傳，不斷受壓下，終告失守。

臨場調動一直是阿迪達為人詬病之處，今仗也不例外，左路防守弱點顯而易見，但他到了落後兩球，才讓卡拉科利（Riccardo Calafiori）入替軒卡派爾中；而且，戰術上也沒有太大變化，依然是退守後半場，任由曼城「搓搓搓」，過了80分鐘才開始壓前，曼城眾將愈踢愈有信心下，再打出最擅長的控傳，甚至卓基（Rayan Cherki）有閒情「的波」展露腳法，亦側面反映阿仙奴給予曼城的壓力不足。

雖然失去了聯賽盃，阿仙奴6年的錦標荒（不計社區盾）仍要延長一段日子，但起碼他們在英超聯賽續踞榜首，並領先少打一場的曼城9分，奪冠呼聲依然。只是，阿仙奴於4月19日尚要作客曼城，今場士氣此消彼長下，會否影響聯賽爭標形勢，那就還看阿迪達調整球員心態的功力了。