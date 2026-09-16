美斯最後一次入選阿根廷 10月6日友賽貝寧成國家隊告別戰︱足球
撰文：胡卉忻
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早前宣佈退出阿根廷足球隊的球王美斯（Lionel Messi）入選新一期10月友誼賽大軍名單，將於10月6日在布宜諾斯艾利斯紀念碑球場迎戰西非球隊貝寧的賽事中上演「最後一舞」，結束長達21年的藍白軍團生涯。
阿根廷足總主席泰比亞（Claudio Tapia）證實：「我們決定邀請世界上最好的球員、我們國家隊的標誌、我們的隊長美斯，出席10月6日在阿根廷舉行，一場真正屬於他的告別儀式。」
足總除了安排美斯出戰這場賽事外，亦已向2022世界盃全部奪冠功臣及家屬發出邀請，屆時將與現場8.5萬名球迷一同主場見證球王在藍白軍團的「最後一舞」。
美斯自2005年首次代表阿根廷上陣以來，21年間不僅在2022世界盃帶領國家隊登頂圓夢，亦在剛過去的2026世界盃一路率隊殺入決賽，惜最終以0：1不敵西班牙，屈居亞軍。美斯父親佐治美斯（Jorge Messi）今年8月初離世對其打擊甚大，曾指「沒有你，不知足球生涯如何繼續」，其後在8月尾宣佈退出國家隊。
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阿根廷將於9月30日至10月6日期間進行三場友誼賽，首站為9月30日在Mario Alberto Kempes Stadium對玻利維亞，隨後移師布宜諾斯艾利斯紀念碑體育場，分別在10月3日迎戰布基納法索，以及在10月6日壓軸對貝寧。