美斯退出阿根廷︱碧咸發文以英西雙語致敬：你的傳奇將永遠長存
撰文：吳慕兒
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美斯宣布退出阿根廷國家隊，他的老闆、美職聯球會國際邁亞密班主碧咸發文向他致敬，而且帖文同時附上西班牙文版本，足見碧咸對美斯的重視與尊敬。
碧咸在帖文中稱，「這正是一個當我們回看才明白，我們有幸見證一個懷着夢想的孩子成為偉大球員的時刻……Leo，你為自己、家人、朋友和國家帶來榮譽……以身作則，啟發阿根廷以及全世界兒童。Leo，你為你的國家送上最佳禮物，你的傳奇將永遠長存……恭喜你為阿根廷國家隊達成的一切。」
碧咸一向非常重視美斯這個超級員工，從美斯2023年加盟國際邁亞密至今，一直對他禮遇有加，甚至在2026世界盃多次與家人親身到場支持阿根廷。有趣的是，2026世界盃4強其中一場大戰正是由英格蘭對阿根廷，碧咸身為前英格蘭隊長當然力撐三獅軍團，但就算落敗仍盡顯風度，大方為阿根廷送上祝賀。
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