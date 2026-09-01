美斯退出阿根廷｜國家總統及隊友逐一發文致敬　感恩置身偉大年代

39歲的阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）於周一（31日）夜間突然透過社交平台宣布退出阿根廷國家隊，為其長達21年國際賽生涯劃上句號。美斯在寫給球迷的公開信中坦言：「這是一個從內心深處感到陣痛的決定，但我明白，時間到了。」

消息一出，震撼整個阿根廷乃至全球體壇，從國家元首到國家隊多年並肩作戰的戰友，紛紛發聲致敬這位帶領阿根廷重奪世界盃的傳奇隊長。



阿根廷總統米萊發聲：「感謝你，不可思議的男人！」

美斯發布退役貼文不足1小時，阿根廷總統米萊（Javier Milei）隨即在社交平台Instagram上載美斯向球迷鼓掌的照片，並寫道：「Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!」（非常感謝你，不可思議的男人……！！！）其後更轉發多條相關報導。

美斯在世界盃決賽結束兩日後寫下國家隊告別信，父親離開令他更加堅定。（Retuers）

隊友拿達路馬天尼斯：「感謝你讓我成為歷史的一部分」

美斯曾帶領阿根廷走出長達28年的大賽無冠陰霾，先後贏得2021美洲盃、2022世界盃及 2024美洲盃冠軍，對阿根廷人而言，美斯早已經成為國民英雄。前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）感歎：「感謝你讓我成為歷史的一部分。」

隊友迪保羅感人告白：你總是穿上10號球在前方守護我們

美斯發文告別後，阿根廷隊友集體貼出與美斯的合照，紛紛留言及撰寫長文向隊長致敬。作為美斯中場戰友、場下「貼身保鑣」的迪保羅（Rodrigo De Paul）回憶美斯場上場下的偉大：「我見證你經歷了對任何人來說都難以承受的時刻，卻總能在隔天重新站起來繼續前行，不找藉口、不指責他人、也不需要向任何人解釋。」

迪保羅曬與美斯合照，長文講述美斯場上場下同樣偉大。（Instagram@rodridepaul）

「看著你身穿10號球衣、戴著隊長臂章走在我們前方，就感覺到你在守護著我們，無論發生什麼，前方總有一個人會為我們傾盡一切。而我們做到了，兄弟。我們成為了世界冠軍。」

「感謝你讓我認識了一個，我一直希望所有人都能認識的美斯。那個無需10號球衣、無需隊長臂章、甚至無需球場，就能成為巨人的美斯。」

隊友迪馬利亞：「你是永恆的，史上最偉大的球員」

國家隊功臣迪馬利亞（Angel Di Maria）亦感人回應：「我只知道，我出生在正確的時代，才能親眼見證你、欣賞你的風采，更能在這些年來與你一同分享國家隊的點點滴滴。看著你實現所有夢想，尤其是那最令人嚮往的，成為世界盃冠軍。你是永恆的，歷史上最偉大的球員。」

隊友羅美路：我們將會非常想念你

羅美路（Cristian Romero）較美斯細11年，世界盃準決賽後羅美路被電視鏡頭捕捉到詢問美斯：「如果奪冠會否再踢多屆？」美斯當時並無回應。羅美路今次透過文字表達不捨，「小時候，我就夢想著有朝一日能見到你。但我從未想過，命運竟會賜予我與你共度、並在你身旁見證國家隊那段最輝煌、最偉大的黃金時代。在國家隊的以後日常，我們將會非常想念你，但最重要的是看到你安好、快樂，並被摯愛的人們環繞，這才是最重要的。」

羅美路寫下：「命運竟會賜予我與你共度、並在你身旁見證國家隊那段最輝煌、最偉大的黃金時代。」（Retuers）

新星世代視美斯為童年偶像 慶幸趕上同場競技

美斯堅持代表國家隊出戰至39歲，讓阿根廷新一代球員得以實現與偶像同場競技夢想。安素費南迪斯（Enzo Fernández）分享成長經歷：「那次你說要離開國家隊時，我真的非常難過。那時我還是小孩子，總會算算你和我之間的年齡差距，想有沒有機會和你一起踢球。聽起來可能很傻，但我當時確實是這麼想的，我計算著你還能踢多少年，我距離升上甲級聯賽還差多少年，並夢想著即使只有一次，我們也能身穿阿根廷球衣並肩作戰。幸好當時你回来了。」

安素費南迪斯實現夢想：與美斯並肩作戰並奪得世界盃冠軍。（Instagram@enzojfernandez）

「今天，我實在難以想像沒有你的下一場集訓會是什麼樣。走上球場卻看不到你身穿10號球衣站在前方，這些年來我早已習慣看到你在那裡的身影，以至於根本無法想像其他的情景。我真是太幸運了，那個當時還在計算『不知自己會否能及時趕上』的年輕人，真是太幸運了。」

名將施蒙尼之子基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）表達了相同夢想：「小時候看著你踢球，我總夢想著有朝一日能和你同場競技。生活給予我的，遠遠超出了我的想象：穿上國家隊球衣、和你共用更衣室，並在你身旁征戰世界盃。」

基利安奴施蒙尼表示能與美斯一同出戰世界盃已經超越想象。（Instagram@giulisimeone）

小將尼高柏斯（Nico Paz）亦是如此：「從我四歲起，我就和父親一起觀看你所有的比賽，我們會一起計算，看看我是否還有時間能和你並肩作戰，當時我們都說這根本不可能，但感謝上天，我終於實現了夢想，並能與你一同經歷你在國家隊的最後一段時光。」