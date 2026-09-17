西甲｜皇馬新兵艾斯比再補時絕殺　榜首巴塞大勝桑坦德再拋離

【足球】皇家馬德里作客以3：2險勝艾爾切，卡路士艾斯比（Carlos Espí）在補時階段攻入絕殺球，幫助皇馬以15分暫列西甲第二，一度追至與少賽一場的榜首巴塞隆拿同分，其後巴塞以7：2大勝桑坦德後再次拋離。



艾斯比可謂是皇馬的福將，在開季首輪對愛斯賓奴時，他在第90分鐘攻入絕殺球，幫助球隊以2：1取勝。此番他再次在關鍵時刻拯救「銀河戰艦」，在第91分鐘接獲麥巴比（Kylian Mbappé）傳球后，在後點推射破門。

皇馬新援艾斯比開賽至今已多次為球會打入關鍵球。（Reuters）

皇家馬德里客場以3：2險勝艾爾切比賽精華：

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艾斯比是皇馬今夏從利雲特簽下的球員，本賽季至今尚未獲得正選機會，但他後備出場後，攻入的兩個進球都十分關鍵。

皇馬六輪聯賽取得五勝，與衛冕冠軍巴塞隆拿同積15分，目前僅以淨勝球劣勢排在第二位。巴塞翌日以7：2大勝桑坦德。

皇馬主帥摩連奴（José Mourinho）本場讓中場主力比寧咸（Jude Bellingham）輪休，由古拿（Arda Güler）頂替他首發。

兩隊球員賽前都穿上印有聲援休達（Ceuta）居民訊息的短袖。這個位於北非的西班牙屬地近期發生移民危機。不過，麥巴比、雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯雲尼斯奧斯）和干拿迪（Ibrahima Konaté）將短袖向上捲起一半，似乎遮住部分「我們都是休達人」的字樣。

麥巴比將短袖向上捲起一半，似乎遮住部分「我們都是休達人」的字樣。（Reuters）

古拿造烏龍球 雲尼斯奧斯狀態低迷

雲尼斯奧斯本賽季狀態未達最佳，本場也錯失幾次不錯的機會。第2分鐘，他接到古拿的傳球后捅射偏出。隨後，他又在禁區邊緣起腳，但足球嚴重偏離目標。

艾爾切方面，莫倫特（Tete Morente）一度製造威脅，不過皇馬仍佔據場上主動，並在上半場中段取得領先。

第25分鐘，古拿主罰的自由球繞過人牆擊中門柱，足球隨後彈中艾爾切門將迪圖羅（Matías Dituro）後越過球門線，皇馬因此取得領先，進球最終被算作迪圖羅的烏龍球。

皇馬球員古拿（左）入球後與麥巴比（右）興奮擁抱。（Reuters）

八分鐘後，皇馬擴大優勢。今夏創球會紀錄加盟的迪奧文迪（Ousmane Diomande）貢獻個人在皇馬的首次助攻，助攻麥巴比破門，讓後者將本賽季各項賽事進球數提升至八個。

第71分鐘，艾爾切由奧索里奧（Yordan Osorio）頭球扳回一城。這個進球讓做客的皇馬開始感受到壓力，而艾爾切乘勢追平比分。第83分鐘，西班牙前鋒尼諾（Nino）為主隊低射破門，將比分改寫為2：2。

為了爭取絕殺，摩連奴換上艾斯比和安迪歷（Endrick），最終收到了效果。艾斯比跑向後點，麥巴比及時將球傳到他的腳下，後者輕鬆推射破門，幫助皇馬在補時階段鎖定3：2勝利。

另外兩場比賽，華倫西亞客場1：0擊敗艾拉維斯，華歷簡奴則以2：1戰勝愛斯賓奴。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】