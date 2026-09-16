名古屋亞運｜男足初賽烏龍安排　隊巴誤送韓國卡塔爾赴棒球場

名古屋亞運男足D組，韓國隊以4：1戰勝卡塔爾隊。賽前出現罕見「烏龍」。兩隊乘搭的大巴竟然同時出錯，誤將球員送往瑞穗體育公園內的棒球場而非比賽場地。這場突如其來的「棒球場快閃之旅」讓兩隊在車上白白耽誤近1小時。



韓國與卡塔爾均下榻在豐田市同一酒店，住處與球場相距7.5公里，車程原本只需要20分鐘，兩隊原定於當地時間下午5點20分出發比賽場地。惟司機誤入棒球場後，回程更遇上交通擠塞，全程耗時近1小時，兩隊最終於傍晚6時25分才抵達球場，較預定時間延遲半小時。兩軍匆匆熱身後，比賽於原定時間7時30分開打。

賽前兩隊大巴司機誤將球員送錯去棒球場。（Getty Images）

韓國不受影響 嚴智星帽子戲法目標重拾信心

儘管賽前遭遇迷路烏龍，韓國隊並未受到太多影響。超齡球員嚴智星狀態大勇，分別在比賽7分鐘、20分鐘以及上半場傷停補時階段入球，大演帽子戲法。易邊後，另一位效力於比利時甲級聯賽球會亨克的金明俊66分鐘再下一城，將比數擴大至4：0。卡塔爾球員Marwan Sherif雖臨場前入球「破蛋」挽回顏面，韓國最終仍順利以4：1拿下開門紅。

亞運男足D組首輪，韓國4：1勝卡塔爾。（Getty Images）

韓國主帥李敏成賽後表示，冀以青年隊勝仗為韓國足球重塑信心，「人們總是傾向於將我們與國家隊聯繫起來。我與球員們深入探討了韓國足球目前停滯不前的現狀。我們討論如何為U23國家隊的球員創造機會，哪怕只是輕微的幫助來扭轉局面。我希望透過持續的勝利，能夠讓韓國足球獲得更多球迷的期待和支持。」

韓國隊若能摘下亞運金牌，全隊將獲豁免服兵役。在強烈誘因下，韓國已締造亞運男足三連霸（2014、2018、2023年）。今屆韓國被編入D組，與沙特阿拉伯及卡塔爾同組，分組首兩名將直接晉級8強。