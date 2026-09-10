歐聯｜ 巴塞主場大炒飛燕諾　拉芬夏梅開二度　耶馬罰球創新紀錄

【足球】憑藉拉芬夏（Raphinha）的梅開二度和耶馬（Yamal）的一射二傳，巴塞隆拿在星期四（9月10日）凌晨的歐聯主場以5：1擊退飛燕諾，以完美姿態開啟歐聯新賽季征途。



開場僅三分鐘，拉芬夏便接到耶馬的傳球殺入禁區，他晃開防守球員後冷靜推射入網，助巴塞隆拿以1：0取得夢幻開局。第22分鐘，巴塞隆拿新援卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）在禁區邊，轟入一記角度刁鑽的世界波，將領先優勢擴大到兩球。

巴塞隆拿隊長拉芬夏（右）冷靜推射，為球隊先拔頭籌。（Reuters）

歐聯巴塞隆拿5：1大炒飛燕諾比賽精華：

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換邊再戰，柏迪（Pedri）第57分鐘送出手術刀式直線，拉芬夏左路破門，助巴塞隆拿以3：0遙遙領先。飛燕諾的拿祖費利（Nacho Ferri）曾兩度攻破巴塞隆拿龍門，但均因越位被判詐糊，無緣收窄差距。

巴塞隆拿第78分鐘贏得一個前場自由球的機會，只有19歲58天的耶馬直接起腳轟門，將領先優勢進一步擴大到4：0。他也因此超越皇家馬德里（Real Madrid）球星古拿（Arda Güler），成為歐聯歷史上直接自由球破門最年輕的西甲球員。

儘管森史迪積（Sem Steijn）第82分鐘為飛燕諾攻入挽回顏面的一球，但後備出場的巴塞隆拿新援加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）接耶馬傳中，以一記輕巧的頭槌攻入今夏從阿仙奴加盟以來的處子球，助西甲豪門以5：1取得一場大勝。

巴塞隆拿五連勝如日中天

巴塞隆拿上一次奪得歐聯冠軍是在2015年，本賽季各項賽事已取得五戰全勝的佳績，其中四場比賽都攻入五球，近67年首次賽季前五場比賽攻進超過20球。

主帥菲力克（Hansi Flick）賽後說：

前五場比賽我們表現得非常出色，球隊進了很多球，但最重要的是我們像一個團隊那樣在踢球。我們掌控了比賽，佔據主導地位，看到這一切感覺太棒了。這就是我們的風格，也是我們想要踢出的足球。

在出售羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）和費倫托利斯（Ferran Torres）後，新賽季改踢中鋒的巴塞隆拿隊長拉芬夏迅速適應這一新角色，在近五場比賽中狂轟八球。

巴塞隆拿隊長拉芬夏。（Reuters）

他說：「在主場球迷面前比賽，我們總是需要展現出完美、或者近乎完美的足球，有了球迷的支持，這一切會容易得多。我認為我們表現得非常好，從比賽一開始就掌控局勢，我們把握住創造出的機會並取得進球，這給了我們極大的信心。」

儘管巴塞隆拿開局極佳，但這名巴西國腳認為前方的路還很長。他說：

在這樣一個漫長的賽季裏，總會有起起伏伏。以這樣的方式開啟新賽季顯然給了我們極大的信心，我們必須保持這種勢頭，希望即便遇到低谷，起伏也能儘可能小。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】