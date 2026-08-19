洛迪加盟巴塞隆拿　深情告別曼城：我的心永遠都是藍色︱足球轉會

巴塞隆拿宣布成功從英超勁旅曼城簽入西班牙中場洛迪卡斯簡迪（Rodri），雙方簽下4年長約，合約期至2030年6月30日。洛迪抵達巴塞隆拿時坦言，能為這支西甲豪門效力一直是其夢想。



洛迪做出「艱難決定」 告別曼城球迷

談及舊主曼城，洛迪坦言心情百感交集，他接受訪問時特別向藍月亮球迷致謝，洛迪形容離開曼徹斯特是「人生中最艱難的決定之一」。

洛迪形容離開曼徹斯特是「人生中最艱難的決定之一」。（Retuers）

「我並不覺得我想念曼城，因為我感覺自己並沒有離開。我覺得我只是轉會到另一家球會，但我的心將永遠與這座城市和球會緊緊相連。」7年時間，洛迪在曼徹斯特從一個男孩成長為男人，他透露，弟弟在當地完成學業，相戀多年的女友在英國國民保健署（NHS）工作。洛迪談到離開曼城的原因：「但當然，人終究要離開。我認為7年是告別的合適時機，也是書寫一個美好故事的合適時機。我的心永遠都會是藍色的，而且他們無論需要什麼，洛迪都會隨時提供幫助。」

根據巴塞隆拿官方網站最新專訪，洛迪分享加盟心情：「我非常高興，也很興奮能開啟職業生涯的新篇章。這是個全新挑戰，再次感受那種激動人心的時刻。」

洛迪表示，選擇巴塞是因為球隊風格適合自己。（Retuers）

他直言巴塞隆拿的足球風格與個人性格完美契合，這裏亦有7個一起奪得今屆世界盃的隊友，「我非常熟悉的更衣室，有助於我融入球隊。」他深信自己能在主教練菲力克（Hansi Flick）麾下繼續進步，「我很高興能有這樣一位教練，我認為他會給我的職業生涯帶來很多幫助。這種風格與我以前經歷過的有些不同，所以會豐富我的生活，並幫助我成長為一名更優秀的球員。」洛迪續稱：「我來到這裏是為了爭奪各項錦標，如像歐聯這樣的大賽。我來到一家雄心勃勃的球會，我將盡我所能幫助我們實現今季各項目標。」