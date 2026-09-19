名古屋亞運｜香港女子手球不敵韓國高牆　隊長張美娥望破職業藩籬

「我們不願再做陪襯，在球場上沒有職業或業餘之分，落得場也是球員……」香港女子手球隊隊長張美娥今日（19日）完成名古屋亞運首戰之後，在混合採訪區接受訪問，說到過去四屆之間的變化，流下百感交集的淚水。

33歲的她，2014年於仁川首戰亞運，當屆是香港女子手球隊相隔二十四年後重返亞運舞台；來到十二年之後的名古屋，張美娥變成隊中最資深的球員之一，她的目標，不再只是志在參與，她更渴望以成績證明香港女子手球隊正在進步，為香港爭一口氣。

趙子晉 名古屋現場直擊



名古屋亞運手球｜港女隊首戰挑戰韓國隊。（趙子晉攝）

名古屋亞運開幕日早上，是手球的第一個比賽日，女子手球隊是香港代表團唯一有比賽的隊伍，在距離名古屋市中心十分鐘車程的豐田合成紀念體育館登場，挑戰世界第十的韓國隊。

以職業球員組成的韓國隊，明顯具有身高優勢，加上行軍迅速，步大力雄，港隊攻守兩端皆吃盡苦頭，初段已被拉開比數。隊長張美娥後備上陣，負責控球的她不斷提場，港隊逐漸站穩陣腳，惟兩軍實力始終有差距，港隊半場落後8：24。

名古屋亞運手球｜面對身高有優勢的韓國隊，港隊打得吃力。（趙子晉攝）

名古屋亞運手球｜面對身高有優勢的韓國隊，港隊打得吃力。（趙子晉攝）

韓國隊起手命中率高，全場52次試射僅4次射失，港隊換邊後同樣奮力衝擊韓國防線，莊斯琪連番得手，攻入全隊最多的6分，港隊以16：48不敵韓國，張美娥賽後率領隊友向在場的球迷致意。

名古屋亞運手球｜港隊球員完場後向現場觀眾致意。（趙子晉攝）

名古屋亞運手球｜香港女子手球隊。（趙子晉攝）

張美娥的亞運故事從2014年仁川說起。當屆是香港女子手球隊相隔二十四年再戰亞運，張美娥是其中一員，直至今屆名古屋也未曾缺席，不經不覺已是「四朝元老」。「當年第一屆（仁川）球員不多，有師姐帶領，到今屆身份、責任也不一樣，感覺背負得更多。」昔日初踏亞運舞台，以體驗心態為先，如今作為四戰亞運的「大師姐」，張美娥不願志在參與：「第一次（亞運）可說是享受比賽，當時目標只是完成賽事，或者以一兩場勝仗為目標，如今身份不同，更希望在場上展示應有實力。」

名古屋亞運手球｜張美娥第四度出戰亞運。（趙子晉攝）

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張美娥憶述四屆之間的變化，不禁哽咽，流下百感交集的淚水。團體球類項目在大型運動會甚少成為焦點，像是被忽略的一群，一邊擦眼淚的張美娥說：「我們每次都像是陪襯一樣……」香港女子手球隊並非全職隊伍，球員大都有正職在身，只能業餘兼顧訓練和比賽，實力和訓練質素難敵對手。男子隊去年在全運會打出熱血一役，以行動打破職業與業餘的藩籬，張美娥也希望女子隊做得到，為港隊爭一口氣。

「無論職業、業餘，在球場也是球員，男子隊去年全運是最佳的示範，他們打破這界限，我相信女子隊也可做到，大家在場上盡力做好自己，我很渴望以自己能力為港隊爭一口氣，證明不止是男子隊，是香港手球整體也在進步。」

名古屋亞運手球｜張美娥希望證明香港手球是整體進步。（趙子晉攝）

韓國是今屆亞運的頂尖隊伍之一，連場硬仗後落敗，張美娥認為球隊展示了奮戰一面：「以往對韓國時，她們防守就像一面牆，進攻當然困難，我們也曾突破防守得分，也是一大進步。」今仗拿下6分的莊斯琪指，錄得雙位數得分，已比以往為佳，她笑言起手時連龍門框也看不見，即使落敗也見進步。

名古屋亞運手球｜莊斯琪攻入港隊最高的6分。（趙子晉攝）

名古屋亞運女子手球以循環賽形式作賽，港隊還有5場賽事，有機會面對東道主日本等勁旅，張美娥與隊友仍有機會為港隊爭一口氣。

名古屋亞運手球｜場地的計分板時有失誤，錯誤顯示韓國曾領先90分。（趙子晉攝）

名古屋亞運手球。（趙子晉攝）