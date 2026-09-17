名古屋亞運現代五項︱劉熙渝準決賽游泳獲分組首名　惟無緣晉決賽

愛知．名古屋亞運2026的現代五項項目經過昨日（9月16日）首天賽事的劍擊種子賽，今日上演的女子準決賽分成A、B兩組。首日名列第28位的香港16歲小將劉熙渝在準決賽B組出戰，並在游泳分項獲得第一名，經過今日4輪賽事累積1140分，無緣晉身決賽。



名古屋亞運2026︱現代五項女子準決賽，首先上演劍擊淘汰賽。（AINAGOC）

名古屋亞運．現代五項︱香港16歲代表劉熙渝出戰女子準決賽

香港女將劉熙渝今下午出戰準決賽B組賽事，首個項目為劍擊淘汰賽，面對韓國選手金恩珠（音譯）以0：4告負，獲得206分，在分組16位選手中排第15位。她緊接在障礙跑以47.78秒，獲得302分，分項排第12。

名古屋亞運2026︱今屆現代五項女子賽事以障礙跑取代馬術障礙賽。（AINAGOC）

劉熙渝本身為游泳運動員，她在這個強項以1分00.37秒完成名列分組第一，帶來299分。

名古屋亞運2026︱劉熙渝本身為游泳運動員，她在這個強項名列分組第一。（AINAGOC）

最後一項為結合賽跑和射擊的「激光跑」（Laser Run），這位香港小將以16分07.75秒完成，小組排第15位，獲333分。

名古屋亞運2026︱劉熙渝在結合賽跑和射擊的「激光跑」（Laser Run）以16分07.75秒完成，小組排第15位。（AINAGOC）

準決賽分組頭9名選手可晉身決賽，劉熙渝在4個分項共得1140分，在準決賽分組16個選手中排第13名，無緣晉身決賽。

名古屋亞運2026︱香港現代五項隊首度派員出戰亞運，劉熙渝、岑晉熙代表香港出戰。（中國香港現代五項總會）

名古屋亞運．現代五項︱劉熙渝游泳奪分組第一 分組第13名無緣決賽

即使無法再進一步，劉熙渝年僅16便能踏上亞運這個大舞台，更與男子組代表岑晉熙一起成為首度代表香港出戰亞運現代五項的選手，寫下香港體壇歷史新一頁，已屬難能可貴。二人早前代表香港參加現代五項U19亞洲錦標賽，隨即在今次亞運「越級挑戰」，名古屋之行與高手競技，獲得寶貴實戰經驗。

什麼是「現代五項」？

現代奧運之父顧拜旦模擬軍人單兵戰鬥創立

現代五項（Modern Pentathlon）是其中一個歷史最悠久的奧運項目。早在公元前708年的古代奧運，「古代五項」由跑步、跳遠、標槍、鐵餅和摔跤組成；現代奧運之父顧拜旦（Pierre de Coubertin）根據19世紀軍官穿越敵陣傳遞戰報的歷險傳說創立現代五項，模擬軍人單兵作戰時激發的極限技能，因此是一項綜合劍擊、射擊、游泳、跑步和馬術五項運動組成的綜合運動。

名古屋亞運2026︱現代五項近年將馬術變成障礙跑。（Getty Images）

現代五項近年大變身 馬術賽以障礙跑取代 射擊跑步二合為一

1912年斯德哥爾摩奧運「現代五項」正式成為比賽項目，現代五項的設定以軍人所需技能為藍本。隨着社會演變現代五項在過百年的現代奧運歷史中漸見式微，故當中經歷不少改革，例如游泳分項由300米變200米，到今屆亞運再變成100米；馬術由越野賽變場地障礙賽；由於馬術障礙賽屢現事故，近年馬術部分改以障礙跑取代，今屆亞運亦首度以障礙跑代替馬術障礙賽。

名古屋亞運2026︱近年現代五項一大轉變，是將射擊與跑步兩個分項合而為一，變成「激光跑」（Laser Run）。（資料圖片／Getty Images）

現代五項的最大改變，可說是射擊與跑步由兩個分項合而為一，變成「激光跑」（Laser Run）。今屆亞運之中，現代五項選手在「激光跑」需要跑5個圈，每個圈距離600米（即共跑3000米），每個圈之間設射擊環節，選手每輪需在50秒時限內盡快以激光槍擊中10米外的靶面5次；若50秒內未能擊中5次，亦可於50秒限時屆滿後直接起跑。

名古屋亞運2026︱現代五項香港代表岑晉熙。（港協暨奧委會提供）